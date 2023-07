Conor McGregor revela la fecha de su regreso a la jaula de la UFC ante Michael Chandler

The Ultimate Fighter iba a ser el escenario en el que Conor McGregor se volviera a subir a la jaula. Sin embargo, este objetivo se vio frenado por la USADA, ya que la Agencia Antidopaje de Estados Unidos exige controles durante seis meses para el regreso a la competición.

El luchador irlandés no llega a tiempo para cerrar este particular reality de la Ultimate Fighting Championship (UFC). Estaba previsto que el broche de oro lo pusiese 'The Notorius' ante Michael Chandler. Aunque el resultado del programa ya está definido, ya que el equipo del estadounidense gana por 6-0.

No será así, pero sí que Conor McGregor ha querido poner fecha a su vuelta al octágono de la UFC. En Twitter, el de Dublín ha respondido a un usuario que le preguntaba por esto mismo. "Diciembre", ha escrito el irlandés. Una sola palabra y mucho que decirse al respecto.

Se da por hecho que Conor McGregor y Michael Chandler se vean las caras en la jaula. Y que esta pelea llegará antes de que el año 2023 llegue a su final. Sin embargo, Dana White no ha querido confirmar nada todavía. Así habló sobre el tema tras el evento UFC 290: "Hay muchas cosas que tienen que pasar antes de que él pelee".

El presidente de la UFC no ha ocultado su malestar porque sus últimas declaraciones sobre el regreso de Conor McGregor se hubiesen llevado por un mal camino. Dana White quitó algo de importancia a ese requisito de la USADA y de ahí que no quiere asegurar nada sobre el futuro de 'The Notorius'.

La USADA y McGregor

La USADA se ha mostrado implacable con McGregor. Desde la Agencia explicaron ya que el luchador está obligado a permanecer un mínimo de seis meses bajo sus controles antes de regresar a la actividad. Y aunque Conor ya se encuentra bajo este régimen, no llegaría a tiempo a ese plazo de diciembre que se ha puesto.

De ahí que necesite una exención de la USADA para poder competir, presumiblemente contra Chandler, antes del final de año. La UFC tiene programado su último evento de este 2023 para el 16 de diciembre. El tiempo no corre a su favor y McGregor deberá convencer a todos para no posponer su retorno a 2024. Y no lo tendrá fácil.

