Sandor Martín no da opción a José Félix y se gana el derecho a soñar con el título mundial

Sandor Martín (Barcelona, 1993) se colgó este viernes el cinturón Internacional del peso súper ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA), el título intermedio. Lo logró al vencer a los puntos al mexicano José Félix Jr. en el combate estelar de la velada de boxeo celebrada en el Palau Olímpic Vall d'Hebron de Barcelona.

El púgil español cumplió con su promesa y dio comienzo a un nuevo capítulo del boxeo español. Arropado de dos mil aficionados en las grandes y diferentes personalidades, la velada devolvió el brillo al boxeo en la Ciudad Condal. Lo siguiente para él es aspirar a lo máximo, el título mundial, el sueño de toda una vida.

Sandor pudo con José a diez asaltos. La contienda estuvo muy igualada en los primeros rounds, manteniendo un tanteo más para probarse cada uno al otro. Fue en el sexto donde cogió velocidad y el español empezó a dominar desde todas las facetas, mientras su rival se tambaleaba.

@sandormartin es el campeón internacional del peso superligero de la @WBABoxing

"Sabía que era un rival complicado y difícil. He estado estudiándolo, he visto muchas sorpresas en los últimos días y eso era lo que más me preocupaba", decía en declaraciones para DAZN después de la pelea.

Y añadía Sandor: "Al final yo soy un boxeador completo. Lo que él traía no me asustaba porque me he enfrentado a muchos pegadores y ninguno ha podido conmigo. No podíamos fallar, no quedaba otra que salir con el brazo en alto".

El combate se decidió por puntos, pero la decisión de los jueces fue unánime: 100-90, 100-90 y 99-91 para Sandor Martín. Celebró el boxeador barcelonés, que suma ya 40 victorias sobre el ring (14KO), la undécima consecutiva. En el horizonte no deja otra cosa que no sea aspirar al título mundial del escocés Josh Taylor, quien podría dejar vacante el cinturón al cambiar de peso.

"Quiero marcar una época para el boxeo en España"

El futuro está claro: "Quiero enfrentarme a los mejores. Si no es por un título mundial, quiero que sea una eliminatoria mundial. Quiero a los mejores de la categoría, quiero a Ramírez, Cepeda, Teófimo López. No he venido aquí para jugar", dijo Sandor.

Y lanzó un reto ambicioso: "Quiero marcar una nueva época para el boxeo aquí en España y me encantaría que Eddie Hearn me diera la oportunidad de traer el título mundial aquí a casa". Da por hecho que "sería muy bonito" y lanza un mensaje de orgullo: "Os aseguro que no voy a fallar".

