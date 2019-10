Anna Godoy se corona como ganadora del primer Protour de triatlón celebrado en Pontevedra

La barcelonesa Anna Godoy se proclamó este sábado ganadora de la I edición del ProTour de triatlón al adjudicarse la prueba disputada en Pontevedra, en la que relegó al segundo puesto a la neozelandesa Anneke Jenkins.



Godoy ganó en el circuito situado en el entorno del río Lérez, el Puente de los Tirantes, la Avenida de Buenos Aires y el Pazo da Cultura de la citada localidad -al que se dieron dos vueltas de 250 metros a nado, 7,2 kilómetros en bicicleta y 1,7 más de carrera a pie- en el que la gerundense Carolina Routier concluyó en tercera posición.

Vuelta de Ainhoa Murú

La guipuzcoana Ainhoa Murúa, junto a la suiza Nicola Spirig -campeona (en Londres 2012) y subcampeona olímpica (en Rio de Janeiro, en 2016)- única triatleta con cuatro participaciones olímpicas, que a los 41 años ha vuelto a competir, después de haber sido madre, fue eliminada antes del último segmento del segundo recorrido al circuito.

La barcelonesa Anna Godoy, que este sábado ganó la I edición del ProTour de triatlón, manifestó en Pontevedra que está "muy contenta"; que quiere cerrar la temporada con una buena actuación "en las pruebas de la Copa del Mundo que" le "quedan"; y respondió sonriente a EFE que ya estudia "japonés, por si todo va bien el año que viene" y es olímpica en Tokio 2020.

"Muy contenta con esta victoria"

"De momento era un pequeña prueba para las competiciones que me quedan antes de acabar la temporada. Pero estoy muy contenta con cómo me he encontrado y con esta victoria", explicó Godoy, de 26 años y que tiene muy cerca la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio, el año que viene



"(La neozelandesa) Anneke (Jenkins) me ha sacado dos segundos en la transición y no las tenía todas conmigo. Me ha costado mucho pillarla, me costó muchísimo; pero sabía que si llegaba al final con ella al sprint, aunque ella es muy buena, igual la podía superar", explicó a Efe Anna Godoy en la línea de meta de la prueba disputada en Pontevedra.



"Ahora me quedan tres pruebas de la Copa del Mundo, en Corea del Sur, Japón y la República Dominicana; así que ahora a recuperar y a descansar, porque la temporada no acabó aquí", apuntó la ganadora del primer ProTour, competición auspiciada por la federación que preside José Hidalgo, una de las que más éxitos internacionales ha logrado para España en lo que va de siglo.



Cuestionada por Efe si ya está estudiando japonés con miras a los Juegos de Tokio, donde, si nada se tuerce demasiado, será olímpica por primera vez, la triatleta barcelonesa mostró una amplia sonrisa y respondió: "sí, sí; ya estoy estudiando japonés, por si todo va bien el año que viene".

