Aston Martin anuncia lo que Alonso esperaba: ya hay fecha para la primera gran mejora del coche

El inicio de temporada de Aston Martin no ha sido el mejor posible. Si la temporada pasada Fernando Alonso pudo ilusionar a lo grande con la consecución de la '33', en lo que va de curso se ha visto al piloto asturiano muy lejos de los mejores y más aún de poder aspirar a la victoria.

Por eso, en la escudería británica saben que tienen todavía mucho por mejorar y de que deberán introducir nuevos cambios en el monoplaza si quieren aspirar a algo más este año. Tan conscientes son de ello, que el propio Mike Krack, el jefe de equipo, ya ha comentado públicamente en qué momento comenzarán a verse reflejadas las mejoras que tienen preparadas para los Aston Martin.

Krack aseveró que cuando arranque la gira europea en el calendario de la Fórmula 1, los monoplazas de Fernando Alonso y de Lance Stroll presentarán novedades que ayudarán a un notable incremento del rendimiento de los coches.

Fernando Alonso se coloca el casco antes de la carrera del Gran Premio de Baréin 2023 Aston Martin

Esto quiere decir que será a partir del próximo mes de mayo cuando Aston Martin, según sus propios responsables, dará un salto de calidad y quizás pueda comenzar a codearse con los mejores, algo que ya hizo en el arranque de la pasada temporada. El Gran Premio de Emilia Romagna, en el circuito de Ímola, será el primer escenario del viejo continente este curso.

El año pasado esta carrera no se disputó como consecuencia de las graves inundaciones vividas en esa zona de Italia, así que en este 2024 Aston Martin quiere sorprender en el circuito de Ímola exhibiendo todas sus mejoras.

Un tiempo sin novedades

Se espera por lo tanto que hasta que no llegue el próximo mes de mayo y la Fórmula 1 desembarque en Europa, el Aston Martin no presente demasiadas novedades. En la primera carrera, la imagen que dio la escudería británica con las actuaciones de Fernando Alonso y Stroll desde luego que no fue la mejor, mientras que el pasado fin de semana, en el Gran Premio de Arabia, el asturiano sí que logró mejorar sus prestaciones.

"Tuvimos un ritmo mucho mejor en Arabia Saudí que en Baréin, que fue una excepción. Creo que cuando volvamos de Melbourne tendremos una buena imagen de dónde está cada uno en términos de vueltas en seco y también de tandas largas", dijo Krack en unas declaraciones recogidas por el portal web Formu1a.uno.

"Intentamos cambiar el coche en Jeddah para proteger los neumáticos. Realmente queremos mantener este coche, desarrollándose continuamente, pero sin esperar demasiado. Así que en el transcurso de los próximos eventos habrá cambios, empezando ya en Ímola. No podemos esperar", comentó.

Por otra parte, Krack tampoco ocultó que están deseosos de poder implementar estas mejoras en parte para darle un mejor coche a Fernando Alonso, cuyo futuro sigue en el aire. El asturiano termina contrato con Aston Martin al final de la presente temporada y en la escudería quieren seguir contando con él, por lo que quieren darle un coche competitivo para que se sienta a gusto.