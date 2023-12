Sainz, sobre su renovación con Ferrari: "Si no me siento valorado, tendré que buscar otro equipo"

Continúan las dudas acerca del futuro de Carlos Sainz. El piloto español afronta un periodo decisivo en este invierno para tratar de renovar su contrato en Ferrari. La unión entre las dos partes termina el próximo 2024 y una nueva pantalla se abre ante él, ya que emerge la posibilidad de cambiar de aires.

Carlos Sainz ha dejado caer en reiteradas ocasiones que estaría encantado de seguir vistiendo los colores de Ferrari. Sin embargo, no terminan de estampar la firma que lo refrende. "Sinceramente, me veo de rojo muchos años más. Esa es mi intención, es donde yo me siento como en casa y donde quiero continuar", ha explicado en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

Aún así, el español de Ferrari ha señalado que no le importaría cambiar de aires si no se dan los requisitos necesarios que él considera. "Si no me siento valorado y no estoy de acuerdo con lo que me ofrecen está claro que me tendré que buscar otro equipo", espetó Sainz, añadiendo que "es algo que ocurre en todos los deportes".

[Ferrari negocia con Sainz y Leclerc a la vez que le abre la puerta a Verstappen: "Nunca digas nunca"]

También se encargó del motivo por el que no se han llevado a cabo las negociaciones. Esto se debe a que lo apretado del calendario de la Fórmula 1 provoca que todos vayan al límite, por lo que aprovechan el periodo de descanso invernal para cerrar las renovaciones de contrato.

"Estando de carreras es muy difícil sentarse para hablar de contratos, además estás en el momento de decidir muchas cosas del año que viene, entonces los contratos pasan a un segundo plano", inició Carlos Sainz para hacer ver el motivo de que no haya cerrado un trato con Ferrari.

Carlos Sainz, durante los entrenamientos del GP de Abu Dabi REUTERS

Guiño de Ferrari a Verstappen

Ferrari todavía tiene que cerrar a su dupla de pilotos para 2025. La principal intención de la escudería italiana es la de tener en sus filas a Charles Leclerc y Carlos Sainz, motivo por el que está negociando con ambos. Aún así no se ha llegado a cerrar un acuerdo con alguno de ellos.

Fred Vasseur, jefe de la escudería, aseguró que estaban muy contentos con ambos. "Hemos demostrado que hay un trato igual para ambos pilotos. Tenemos dos pilotos que están haciendo un buen trabajo", espetó el directivo de la escudería italiana tras ser preguntado por los dos.

Aún así, dejó unas palabras sorprendentes, ya que le lanzó un guiño a Max Verstappen, ganador de los últimos tres Mundiales. "Creo que si hicieras la misma pregunta a los 10 directores de equipo de la parrilla, todos responderían que les encantaría tenerlo. Max tiene contrato hasta 2026 con Red Bull, así que, a día de hoy, no es algo que tengamos que discutir. Pero también digo: nunca digas nunca", aseveró.

Sigue los temas que te interesan