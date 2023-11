De las críticas al éxtasis en Las Vegas: un producto vibrante que acabó con la aceptación en la F1

La Fórmula 1 volvió a Las Vegas tras cuarenta y un años de ausencia. Una larga espera que se ha visto completada tras un fin de semana cargado de todo tipo de sensaciones. Se ha pasado de las críticas y el odio de los pilotos a alabanzas por parte de los mismos. Un cambio radical tras ver una de las mejores carreras del campeonato.

Es cierto que el Mundial de Fórmula 1 ha vivido carreras muy aburridas esta temporada. El dominio de los Red Bull ha provocado bostezos durante muchas de ellas, ya que Verstappen apenas daba margen a soñar y mandaba con puño de hierro para sumar victoria tras victoria.

Y en Las Vegas volvió a ganar, demostrando que es el mejor. Pero tuvo que sufrir, tuvo que luchar y lo dejó todo sobre el asfalto. Batalló con Charles Leclerc y no fue hasta llegar al tramo final cuando pudo alcanzar definitivamente esa primera plaza que había tocado en los primeros compases.

Más allá de eso, el circuito estadounidense se caracterizó por dejar grandes y emocionantes adelantamientos. Un espectáculo en toda regla dentro de la pista que hizo disfrutar al grueso del público. Incluso a los pilotos, ya que hubo varios de ellos como Charles Leclerc o Fernando Alonso que reconocieron que se lo habían pasado bien el trazado de la 'Ciudad del Pecado'.

Un adiós a Las Vegas que tuvo como colofón a ráfaga inagotable de fuegos artificiales. Algo tan sencillo como llamativo, pero que sirve para poner el broche a un regreso muy esperado del Gran Circo a una de las ciudades más conocidas de Estados Unidos y todo un icono en el mundo entero.

Max Verstappen, en una curva del Gran Premio de Las Vegas. REUTERS

Muchas dificultades

La logística y el desarrollo de los hechos en Las Vegas hacían indicar que todo iba a acabar del peor modo. Y no ha sido así, aunque se empezó de una malísima manera. El accidente de Carlos Sainz al poco de empezar los entrenamientos libres abrió la Caja de Pandora.

Un accidente producido por la ausencia de seguridad y falta de revisión de los comisarios de carrera. Una alcantarilla se levantó y golpeó los bajos del Ferrari del piloto español. El enfado de los italianos creció desmesuradamente, con Vasseur y Sainz como principales altavoces. El jefe de equipo y el piloto alzaron la voz contra la FIA, incapaz de cambiar sus normas y evitar una torpe sanción por algo de lo que Sainz y Ferrari no tenían culpas.

Se echó al público de las gradas el viernes por los enormes retrasos, que superaron las dos horas y medias el viernes para disputar los libres 2. Muchos de ellos habían pagado una fortuna, superando en muchas ocasiones los miles de dólares. Se intentó utilizar un cheque de compra de 200 dólares para compensarles su furia. Mientras tanto, Verstappen, siempre contrario a esta cita, les instaba a romperlo todo por el maltrato recibido desde la organización.

Triunfo final

Todo parecía predestinado al fracaso más absoluto, pero todo cambió con la carrera. Ese fue el momento de inflexión tanto dentro como fuera de la parrilla. 50 vueltas de alto voltaje, con muchos adelantamientos y algunos de ellos espectaculares y emoción hasta el último suspiro.

Si el pasado fin de semana era Alonso el que le arrebata la tercera posición a Checo Pérez en el Gran Premio de Brasil, esta vez el mexicano volvió a ser el damnificado. Charles Leclerc apuró hasta el final para pasarle y le robó in extremis el puesto al de Red Bull, que intentó pasarle en la recta de meta. La foto finish, sin embargo, le daba la razón al de Ferrari.

Albon, durante un instante del Gran Premio de Las Vegas. F1

Varios Safety Car le aportaron emoción a la carrera y truncaron las estrategias de los equipos. Max Verstappen luchó contra cinco segundos de sanción y voló todo lo que pudo sobre la pista para alzarse con el triunfo. Por otro lado, también fueron espectaculares los trompos iniciales de Alonso o Sainz.

Todo generó un gran producto que parece haber convencido al Gran Circo y, lo que es más importante, en la afición. Incluso varios pilotos, ya que había alguno como Verstappen, contrarios a su disputa se quedaron con un buen regusto.

Uno de ellos fue Charles Leclerc. El piloto monegasco recurrió a la foto finish para adelantar a Checo Pérez. "Lo he disfrutado. Necesitábamos este segundo puesto después de como empezó el fin de semana. No hay mejor carrera para ser la primera en Las Vegas. Siento una gran energía en la ciudad, He disfrutado mucho", valoró.

Verstappen levanta el trofeo de ganador en Las Vegas. @Max33Verstappen

Además, apostó por regresar allí de nuevo. "Deberíamos tener más carreras como esta porque se disfrutan mucho", espetó. Fernando Alonso fue otro de los que se lo pasó bien sobre la pista. "Ha sido divertido por algún adelantamiento, con Carlos -Sainz-, Hamilton….", declaró el asturiano.

