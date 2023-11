La "oportunidad pérdida" de Alonso y la resignación de Sainz tras la caótica salida: "Una lotería"

No ha sido el mejor fin de semana para el automovilismo el español en el Gran Premio de Las Vegas. Carlos Sainz y Fernando Alonso nunca estuvieron en disposición de luchar por los puestos delanteros y eso provocó que su carrera se centrase más en remontar que otra cosa. Todo ello se debe a que trompearon en una caótica salida. De hecho, acabaron terminando el de Ferrari en la sexta posición y el de Aston Martin en la novena.

Una situación de carrera que no gustó en exceso a Fernando Alonso. El bicampeón del mundo declaró que el Gran Premio de Las Vegas había sido divertido, pero sin embargo fue claro y conciso acerca de los problemas de agarre que se encontraron en la pista desde el inicio.

"El nivel de agarre de la pista sí que era muy bajo. Con el neumático duro frío nos ha costado. Soy consciente de que este problema es igual para todos, pero es bastante peligroso un asfalto sin agarre en un circuito urbano", explicó a los micrófonos de DAZN. Unas palabras que llegaron tras realizar un trompo al poco de apagarse el semáforo en rojo.

¡FERNANDO ALONSO Y CARLOS SAINZ SUFREN TOQUES NADA MÁS ARRANCAR! 😱



¡Qué mala suerte para los españoles! ¡Qué locura de salida!#LasVegasDAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/YIRW3b2LRj — DAZN España (@DAZN_ES) November 19, 2023

"La verdad es que salí bien, pero en la primera curva perdí el coche. No sé si estaba entre varios coche o fui yo solo. Pero cuando he visto al Alfa Romeo de Bottas enfrente he pensado: 'la carrera se ha acabado'", añadió. Por suerte para Fernando Alonso, el español pudo completar la carrera sin mayores altercados y sumó varios puntos tras ver la carrera a cuadros en novena posición.

Aún así, Alonso se mostró ciertamente satisfecho con lo realizado en Las Vegas, ya que su compañero también acabó por encima de él. "Hemos hecho más de lo que pensábamos, Lance ha salido p19 y ha acabado 5º, muy top. Conmigo hemos perdido una oportunidad, pero bueno, salía 10º, he acabado p9, está bien", explicó.

Sainz, resignado

Carlos Sainz siguió en la misma línea de Fernando Alonso. El de Ferrari se vio obligo a remontar tras la sanción del viernes por cambiar piezas de su monoplaza por el accidente con una alcantarilla. Eso le hizo perder numerosas posiciones, algo que empeoró tras trompear en la salida.

"Después de estar casi penúltimos en la primera vuelta, remontar al sexto puesto es limitar daños, pero no está mal", explicó. Lo cierto es que tras perder el control de su monoplaza todo se complicó, aunque así consiguió pasar a trece pilotos para quedarse cerca de Lance Stroll, que acabó quinto.

"Ha sido un poco lotería la primera vuelta, con unas ruedas frías y los parches de aceite que había en el interior de la primera curva. Estaba ese producto blanco que hemos recogido los que íbamos por el interior y hemos bloqueado los neumáticos, algo que hay que revisar, porque eso de que tengamos que pasar por una zona llena de aceite una hora antes de la carrera, con coches que lo han dejado ahí, se debe mejorar de cara al futuro", sentenció.

