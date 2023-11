Las dos caras del show de Las Vegas: del "parecemos payasos" de Verstappen al casco especial de Alonso

El espectáculo de luces, sonidos y baños de masas al que no se está tan acostumbrado en la Fórmula 1 arrancó este miércoles en Las Vegas. La 'Ciudad del Pecado' vuelve a ser un escenario del Mundial del 'Gran Circo' tras más de 40 años de ausencia y lo apuesta todo por el show, como se pudo apreciar en la presentación. A algunos no les gusta, como a Max Verstappen, y otros se sienten más en su salsa, como Fernando Alonso.

Al piloto neerlandés, campeón tres años seguidos del Mundial, no le convence esta Fórmula 1. Verstappen ya había sido crítico con todo lo que rodeaba al GP de Las Vegas y una vez ha puesto sus dos pies en el escenario las sensaciones no han cambiado para él. Al contrario. Max fue el más crítico de todos por lo que entiende que es una prueba que antepone el espectáculo al deporte.

"Para ser sincero, no me produce demasiadas emociones. Sólo quiero centrarme en el aspecto del rendimiento y no me gustan todas las cosas que hay a mi alrededor. Sé que son parte de ello, pero no me interesa", confesó en la rueda de prensa celebrada este miércoles.

"No es muy interesante [el circuito], y sólo quiero hacerlo lo mejor que pueda", decía sobre la nueva pista que llega al Mundial. Ante su actitud, le volvían a preguntar cuál era su problema con este Gran Premio: "En realidad no es lo mío. Si me gusta o no, no depende de mí, pero no voy a fingir", dijo con rotundidad. "Simplemente estoy expresando mi opinión sobre las cosas positivas y negativas, y así soy", añadía.

"A algunas personas les gusta un poco más el programa, pero a mí no me gusta nada. Crecí sólo mirando el lado del rendimiento, y así es como yo también lo veo. Me gusta estar en Las Vegas, pero no tanto para correr", sostenía para acabar un Verstappen agrio frente al show de la F1 en Estados Unidos.

Ya en la presentación se le vio mucho menos participativo que el resto de pilotos. Su rostro y sus gestos lo decían todo sobre el podio en el que era introducido a las masas junto a su compañero Checo Pérez.

Su valoración sobre esta ceremonia de apertura fue completamente crítica: "Es un 99% espectáculo y 1% evento deportivo. Para mí, puedes saltarte todo este tipo de cosas. Simplemente estás ahí parado, pareces un payaso", dijo.

Fernando Alonso, todo lo contrario

No hay otro piloto de la parrilla que se haya pronunciado con esa contundencia. A Fernando Alonso, por ejemplo, se le puede encuadrar en el bando contrario. "Creo que, en lugares como éste y con el nivel la inversión que se ha hecho, los promotores y la gente merecen un show extra en el fin de semana y estoy conforme en hacer un extra para esta carrera", decía el piloto asturiano en su rueda de prensa.

Eso sí, Alonso esperaba que ese 'extra' para los aficionados se viera compensado por otro lado: dedicar menos tiempo a la prensa: "Sobre todo los jueves, donde nos preguntan cosas para las que no tenemos respuesta como ahora. Es un día en el que quieres conocer la pista y revisarla y adaptarte y las ruedas de prensa, las ruedas de televisiones y luego más entrevistas cara a cara, no ayudan. Estaría mejor ayudar y aportar a los promotores el jueves, y tener algo extra con ellos y el público, y quizá hablar con la prensa a partir de los viernes, tras los libres", propuso.

Sobre lo que espera de Las Vegas dijo: "Cada vez que he venido aquí antes fue de vacaciones y para disfrutar y ahora es para correr y te lo tomas de forma profesional. Los títulos de pilotos y constructores están decididos para Red Bull y todos venimos con la mentalidad de disfrutar en este final de carreras. Tenemos los Libres para construir toda a confianza posible y no tengo demasiada presión", señaló.

Aunque fue claro sobre sus opciones de alcanzar la '33' en este escenario: "Sería bonito ganar la primera carrera de esta nueva era en Las Vegas, pero creo que es improbable que ocurra. No es un circuito que esté entre los favoritos por nuestra parte, a la hora de que se adapte bien el paquete que tenemos ahora. Sinceramente, no creo que suceda", descartó. La nueva F1 arranca en Nevada.

