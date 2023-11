El GP de Las Vegas, un invento de la F1 que no ha calado ni en los pilotos ni en los aficionados

En apenas una semana el Mundial de Fórmula 1 celebrará la penúltima carrera de la temporada. Será un Gran Premio especial pues, por primera vez en 41 años, el 'Gran Circo' volverá a estar presente en Las Vegas. 'La ciudad del pecado' será anfitriona de una carrera que parece no haber convencido ni a los aficionados ni a los propios pilotos de la parrilla.

El objetivo de la Fórmula 1 es hacer de su deporte una disciplina competitiva y con el mayor espectáculo posible. El primer punto es algo que no está ocurriendo. Max Verstappen ha dominado a su antojo un Mundial que apenas ha tenido emoción en ningún momento. La forma de conseguir el espectáculo se intenta busca con el 'invento' de nuevos Grandes Premios, como ha ocurrido con Las Vegas.

Y es que, la palabra espectáculo la que más están utilizando los pilotos y entes dentro del mundo de la F1 para definir esta carrera que se disputa el próximo 19 de noviembre. Porque el GP de Las Vegas es solo eso, espectáculo, y una prueba más en un calendario cargadísimo que este año cuenta con 24 carreras.

Las dudas respecto al trazado de la ciudad estadounidense son máximas y así lo manifestó Max Verstappen, tricampeón del mundo: "En primer lugar, estamos allí más para el espectáculo que para la carrera en sí, mirando el diseño del circuito. En realidad no estoy muy interesado en eso, sino más bien: 'Iré allí, haré lo mío y me iré", apuntó Verstappen quien también habló del particular trazado: "Todavía tengo que ir al simulador. Todavía ni siquiera conozco la pista, para ser honesto, la última vez que lo probé en el juego de F1, creo que choqué con más muros de las que iba en línea recta, así que, espero que no sea el caso cuando empiece a pilotar allí”.

En la misma línea que Verstappen estuvo Bernie Ecclestone, antiguo director ejecutivo de la Fórmula 1, quien aseguró en una entrevista a 'NOS' no estar muy entusiasmado con el Gran Premio de Las Vegas: "No tengo muchas ganas de Las Vegas. Esto no tiene nada que ver con la Fórmula 1".

Un GP sin tirón

El Gran Premio de Las Vegas no solo ha generado cierto desinterés entre los pilotos y las figuras cercanas al 'Gran Circo'. Parece que tampoco ha llamado la atención de los aficionados de Las Vegas.

Hace unos pocos días, a casi dos semanas de la celebración de la carrera, las entradas tenían unos precios prácticamente inalcanzables para los espectadores. Según TickPick, empresa encargada de la venta de entradas, el ticket más barato para las sesiones de los libres del viernes costaba 385 dólares. Para ver la clasificación ninguna entrada bajaba de los 825 dólares y para presenciar la carrera cada aficionado debería desembolsar, al menos, 1.645.

La organización, al ver la poca taquilla que estaba obteniendo, ha decidido bajar los precios de manera considerable. La entrada para el viernes cuesta 162 dólares (un 58% menos), 312 la del sábado (un 62% menos) y 1.087 la del domingo (un 34% menos).

Los hoteles también han sufrido variaciones de precio. Un caso claro es el del Circus, que en un inicio puso sus habitaciones más baratas en 649 dólares, pero hoy, ya están en 111 dólares, una disminución del 83%, según datos ofrecidos por el portal Oversteer48.

Incógnita con el trazado

Independientemente de que los aficionados acudan a las gradas o de que alguien muestre su indiferencia, el Gran Premio se va a celebrar. Y lo va a hacer en unas condiciones que son una auténtica incógnita para todos.

Y es que los pilotos sólo tendrán que enfrentarse a un circuito nuevo en la Ciudad del Pecado, también deberán hacer frente al frío que amenaza con haber el 19 de noviembre. La carrera se correrá a las 22:00 hora local y se espera que haya una sensación de diez grados sobre el asfalto. En caso de llegar a esta temperatura, la de Las Vegas se convertiría en uno de los Grandes Premios más fríos de la historia (en el GP de Canadá de 1978 se llegó a los 5 grados).

A diferencia de muchas carreras, donde los pilotos tienen que preocuparse por no sobrecalentar los neumáticos, esta vez tendrán que conseguir que cojan temperatura. "La degradación será mínima en comparación a otras carreras, así que esperamos que sea de una parada en pits, además de que tendremos que calentar los neumáticos dando más vueltas", señaló Checo Pérez en una entrevista.

Habrá que ver como se desarrolla todo y si el Gran Premio de Las Vegas acaba siendo todo un éxito o una decepción. Lo que está claro es que el 'Gran Circo' es un producto cada vez más global.

