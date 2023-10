El mensaje de Carlos Sainz a Ferrari: "Mi futuro se decidirá en invierno, ya sabéis mi prioridad"

Carlos Sainz todavía no tiene claro en qué escudería va a correr la temporada que viene en la Fórmula 1. El curso comienza a encarar ya su tramo final cuando restan tan sólo seis Grandes Premios para que el Mundial finalice y ya se empieza a hablar de movimientos de cara a 2024.

Uno de los pilotos que tienen todavía su futuro en el aire es Carlos Sainz. El piloto termina contrato con Ferrari y aún no ha soltado prenda de qué pasará con él en apenas unos meses. Desde luego que es una de las figuras más cotizadas de toda la parrilla porque, de hecho, es de los pocos hombres que ha conseguido romper el monopolio de Max Verstappen en la presente temporada.

Sin embargo, Ferrari todavía no ha prolongado su contrato y las especulaciones sobre una posible salida de la Scuderia siguen estando presentes. Pese a todo, el piloto madrileño siempre ha mostrado su intención de seguir conduciendo un Ferrari y en su última comparecencia pública envió un mensaje a la escuadra italiana.

[Carlos Sainz y su doble victoria en Singapur: nuevo líder de Ferrari y la alternativa a Red Bull]

"Mi futuro se decidirá en invierno y ya sabéis cuál es mi prioridad. A corto, a medio y a largo plazo", afirmó el español, en referencia a que quiere quedarse en Ferrari. Sainz consiguió ganar en el Gran Premio de Singapur y desde luego que se ha revalorizado tras ese valioso triunfo. "Si estás en un buen momento, siempre es más fácil negociar", comentó sobre una posible ampliación de su contrato.

"No es cuestión de que quiera renovar o no", dijo de nuevo consultado sobre si seguirá en Ferrari la temporada que viene. "Simplemente, es que no nos hemos sentado aún", dijo el piloto madrileño. "El objetivo ahora es acabar la temporada de la mejor manera posible y no vamos a malgastar tiempo en asuntos que podemos tratar más adelante", insistió.

La jerarquía en Ferrari

Carlos Sainz también tuvo tiempo para abordar otros asuntos como el de la jerarquía que hay en Ferrari entre los pilotos: "No ha habido favoritismo hacia nadie. Lo que hay es una buena relación de dos pilotos con su jefe de equipo", apuntó Sainz, que afirmó que Vasseur "es muy buen jefe de equipo". De esta manera, el español negó que en la Scuderia hubiera un trato de favor hacia Charles Leclerc, su compañero de equipo.

"No hay un primer piloto y un segundo piloto en el equipo. El objetivo siempre es que gane Ferrari. Unas veces estás delante y otras, detrás. Unas veces ayudas y otras te ayudan", comentó al respecto de la polémica que han podido levantar diferentes decisiones en la estrategia.

Carlos Sainz celebra la pole Reuters

"A nivel personal, mi objetivo es conseguir resultados positivos y sacar el máximo rendimiento posible al coche. Y, si hay opciones de victoria o de más podios, intentarlo. Aunque todo dependerá también de las prestaciones del monoplaza", finalizó el vencedor en el pasado Gran Premio de Singapur.

Sigue los temas que te interesan