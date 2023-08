Fernando Alonso quiere superar el bache de Aston Martin: Países Bajos, una cita negra para el equipo

La Fórmula 1 vuelve tras un parón de tres semanas durante el mes de agosto. Unas pequeñas vacaciones para recargar fuerzas y regresar por todo lo alto en el Gran Premio de Países Bajos. Una cita donde habrá varias dudas por resolver y donde Max Verstappen aspira a sumar su novena victoria consecutiva en esta temporada.

El piloto de Red Bull ha conseguido que el Mundial se haya inclinado indudablemente hacia su tercer triunfo consecutivo. Con el liderato reforzado y sin nadie que haga sombra al neerlandés, hay una figura que sobresale en su búsqueda por volver a los puestos del podio. Y no es otro que Fernando Alonso.

El bicampeón del mundo comenzó de manera fulgurante el Mundial, llegando a alcanzar hasta cuatro podios en las seis primeras carreras. Sin embargo, el pequeño bache que atraviesa Aston Martin y el auge de otras escuderías como McLaren o Mercedes. Una ardua tarea que no será nada fácil para el español.

Lo cierto es que la escudería británica necesita afrontar lo que resta de Mundial con optimismo. Sabedores de que la cosa puede cambiar en cualquier momento, Aston Martin, aunque ya esté centrado en el desarrollo del monoplaza de la próxima temporada, tratará de darse una alegría para el cuerpo en el circuito de Zandvoort.

No será nada fácil, pues además es un circuito que no se le da nada bien al equipo. En sus últimas presencias apenas ha podido sumar un punto, algo que buscarán mejorar con Fernando Alonso y Lance Stroll. Sin embargo, la puja que habrá por esos puestos cabeceros les hará tenener que exprimirse al máximo sobre el asfalto. El creciente nivel de sus rivales en las últimas carreras será el principal escollo a batir.

Fernando Alonso, durante un GP con Aston Martin.

Mejoras previstas

Como suele ser habitual, muchas escuderías tienen previsto implementar mejoras en sus monoplazas para tratar de dar impulso a lo que resta de temporada. Tras este parón, Aston Martin tampoco será ajeno a ello y aseguró que las iba a poner en marcha justo después de este largo parón de agosto.

Aunque no está confirmado que lleguen para el Gran Premio de Países Bajos, lo cierto es que se respira cierto optimismo en poder dar un paso adelante a partir de la puesta en escena en el trazado neerlandés. Aún así, también podrían llegar en la siguiente cita del campeonato como es Monza.

"Están pasando cosas. Sí, hemos dado un paso adelante este año y también hemos comenzado a mudarnos a nuestro nuevo campus, pero hay mucho más allá de eso", refrendaba hace tan solo unos días Mike Krack, jefe de la escudería, sobre el gran crecimiento que ha habido dentro de la entidad.

Sin embargo, el ingeniero jefe no se quedaba ahí y dejaba abierta la puerta de par en par para que ese 'hype' crezca de aquí a final de temporada con el AMR-23 de Fernando Alonso y Lance Stroll. "El equipo se encuentra en un periodo muy interesante. No es algo que nadie vaya a experimentar muy a menudo en su carrera, y es un privilegio ser parte de ello. Están pasando muchas cosas y tal vez no las reconozcamos lo suficiente", sentenciaba.

Fernando Alonso, en el GP de Bélgica.

Circuito maldito

Lo cierto es que Aston Martin, con Fernando Alonso y Lance Stroll, tiene por delante la oportunidad de reivindicarse en un circuito que históricamente no se les ha dado muy bien. La escudería británica ha corrido allí hasta en cinco ocasiones y los resultados han sido más bien escasos, por no decir nulos.

En sus dos periplos en la Fórmula 1, ha estado presente en el circuito de Zandvoort en cinco años diferentes y sólo ha podido sumar un punto. En 1959, sus dos monoplazas no pudieron terminar la carrera. En su regreso en 2021, Vettel y Stroll terminaron en la plaza 12 y 13 respectivamente.

Fue la temporada pasada cuando lograron sumar un único punto de la mano de Lance Stroll. El piloto canadiense logró acabar en la décima posición, rompiendo esa mala racha en Países Bajos. En 2023 tiene una ocasión inmejorable junto a Fernando Alonso de dejar atrás esa mala racha que está presente en la escudería británica.

Para ello, los dos tendrán que dar su mejor versión en el trazado neerlandés para demostrar que pueden combatir de tú a tú a McLaren o Mercedes. Más difícil será romper el dominio de Max Verstappen sobre el asfalto, algo prácticamente imposible de lograr.

