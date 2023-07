Verstappen domina en los libres Silverstone por delante de Sainz mientras que Alonso es décimo

El Gran Premio de Gran Bretaña ya da sus primeras pistas de lo que puede pasar en la carrera del domingo. Este viernes se disputaron los entrenamientos libres, una sesión que dejó claro que aquí también manda Verstappen, que Carlos Sainz aspira a repetir su gesta del año pasado y que los Williams pueden ser la sorpresa del fin de semana.

Max Verstappen fue el hombre más rápido sobre el asfalto británico. El de Red Bull firmó su vuelta más rápida con un tiempo de 1:28.078 y dejó claro que para él todo es una competición, incluso los entrenamientos libres. Eso sí, se vio acechado muy de cerca por un Carlos Sainz que tiene muy buenos recuerdos de este circuito y que sueña con hacer algo grande otra vez este fin de semana.

El de Ferrari fue segundo en estos libres a tan sólo 22 milésimas de Verstappen, y presenta sus credenciales para revalidar su triunfo del año pasado, el único que hasta el momento ha conseguido en la Fórmula 1. El madrileño estuvo sensacional, aunque esto es tan sólo la sesión de libres y hasta el domingo es consciente de que pueden pasar infinidad de cosas, incluida una mala estrategia de su equipo como sucedió en el anterior Gran Premio.

La sorpresa de los libres

Sin duda, lo más llamativo de estos entrenamientos libres llegó a partir de este segundo puesto de Carlos Sainz. En la tercera plaza se coló Alexander Albon. El piloto de Williams paró el crono 218 milésimas más tarde que Verstappen y fue, con 30 giros, el hombre que más vueltas dio en esta sesión de libres.

Pero no se quedó ahí la hazaña de Williams, ya que Logan Sargeant fue quinto en la clasificación aunque ya más lejos en tiempo, a 688 milésimas. Con esta tercera y quinta plaza Williams advierte al resto de escuderías de que no se pueden despistar lo más mínimo si no se quieren encontrar de cara a las próximas carreras con un enemigo inesperado.

Carlos Sainz, en Silverstone. EFE

La cuarta plaza fue para Checo Pérez, el otro Red Bull, demostrando que siguen siendo los mejores coches de la parrilla. Se espera, por lo tanto, que vuelvan a dominar otra vez también en este Gran Premio de Gran Bretaña.

Fernando Alonso no tuvo tanta suerte y finalizó estos entrenamientos libres en décima posición. Una pieza de los frenos se desprendió de su monoplaza y tuvo que volver a boxes para que los mecánicos solventaran el problema, y aunque pudo regresar a pista no pudo mejorar su tiempo, a más de un segundo de Verstappen.

