Alonso: "Somos optimistas en Bakú, además tenemos tenemos la novedad del alerón trasero"

Fernando Alonso afronta el cuarto Gran Premio de temporada. La Fórmula 1 se traslada hasta Bakú, donde buscará alcanzar por cuarta cita consecutiva un podio. La capital de Azerbaiyán estrena esta temporada el formato de la carrera al sprint, siendo la primera de las seis carreras que lo tenga en el calendario. Además, lo hará introduciendo novedades en el fin de semana con respecto a lo sucedido las temporadas anteriores.

El piloto de Aston Martin, como es habitual, ha estado presente en la rueda de prensa previa al Gran Premio y ha explicado sus sensaciones respecto a la prueba al sprint y a la carrera. El trazado urbano de Bakú pondrá a prueba a todos los pilotos y el español sueña con alcanzar esa victoria número 33 de su historial.

Una vez más, Fernando Alonso se volvió a mostrar optimista con la llegada de nuevas piezas a su monoplaza. En la cuarta cita del Mundial de Fórmula 1 podrá contar con la presencia de un nuevo alerón trasero, algo que podría darles una mayor punta de velocidad en el trazado azerbaiyano.

"Somos optimistas en cuando al rendimiento porque el coche ha ido muy bien en curvas lentas en los pasados circuitos y aquí hay bastante curva lenta, y luego ya tenemos por fin el alerón de atrás algo más pequeño, que otros equipos ya lo tenían antes y a ver si con él podemos igualar la velocidad punta del resto que ha sido un poco nuestro punto débil en el arranque", explicó Fernando Alonso durante parte de su intervención.

Fernando Alonso también se mostró contento de volver a competir tras el parón que ha habido en el Gran Circo. Varias semanas de descanso tras un inicio frenético que les llevó a sumar tres podios consecutivos, convirtiéndose en una de las grandes revelaciones del Mundial.

"La verdad es que veníamos de tres podios seguidos y nunca hace gracia porque quieres seguir y seguir, pero bueno hemos recargado pilas y preparado este fin de semana que es bastante complejo, en el simulador, y a ver cómo sale", indicó de Aston Martin sobre su vuelta al asfalto.

Formato al sprint

El bicampeón del mundo advirtió también que tomarán algunos riesgos en el este nuevo formato de fin de semana. Tras suprimirse la segunda y tercera sesión de los libres, este viernes se realizará la clasificación de la carrera del domingo. Mientras tanto, el sábado se disputará la calificación para la prueba al sprint y poco después disputarla.

"Es un desafío. Es un formato complicado, sobre todo subir al coche directos a la clasificación del sábado. Eso sí, es igual para todos. Si estuviera en casa, me gustaría más este formato. Cuando no estaba en Fórmula 1 no veía los Libres. Solo clasificación y carrera. Creo que es interesante. Arriesgaremos más", indicó sobre los nuevos cambios que se han realizado respecto a los años anteriores.

