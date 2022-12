Vettel explica su relación con Fernando Alonso: "Nunca tuvimos química"

Sebastian Vettel dijo adiós al mundo de la Fórmula 1. El piloto alemán cerró una brillante carrera en el Gran Circo, donde a bordo de su Red Bull logró hasta cuatro títulos consecutivos entre 2010 y 2013. El teutón puso punto y final a su exitosa carrera en Abu Dhabi a los mandos del Aston Martin.

Una vez confirmada su retirada, Vettel ha querido hablar de su trayectoria a través del pódcast oficial de la competición, Beyond The Grid. En él, el alemán se ha explayado sobre una de las grandes figuras del paddock, Fernando Alonso. El español ha sido su sustituto en Aston Martin.

"Califico a Alonso muy alto como piloto, creo que tienetiene mucho talento natural, una determinación increíble, un gran instinto de carrera... y todo eso no lo ha perdido", remarcó el tetracampeón del mundo sobre el asturiano. Unas palabras que demuestran el respeto que le tenía Vettel sobre la pista.

Vettel durante el homenaje de despedida de la F1. F1

Además, Vettel quiso remarcar también varias características de Fernando Alonso y su capacidad al volante. Al fin y al cabo, el español fue su gran rival en los campeonatos que logró, con el que mantuvo una lucha encarnizada por ganar el Mundial durante varios años.

"Creo que es un gran competidor, probablemente uno de los más difíciles que he tenido, porque siempre está ahí y nunca retrocede, pero también es muy respetuoso cuando se trata de carreras rueda a rueda. He disfrutado mucho", recalcó Vettel.

[Sin noticias de Michael Schumacher: 9 años del accidente que apagó al mito de la Fórmula 1]

Sin mucho en común

Pese a destacar varios aspectos característicos del español sobre el asfalto, Vettel, sin embargo, declaró que apenas ha mantenido relación con él más allá de las carreras. Pese al respeto que se mantienen el uno al otro, nunca fraguado una relación lejos de los monoplazas.

"Como persona, sin embargo, no lo conozco de verdad. No diría que no nos llevemos bien, creo que nos respetamos mutuamente, pero creo que nunca nos hemos conocido realmente, no hemos pasado tiempo junto o hablado fuera de las carreras", explicó el alemán sobre su relación Alonso.

Fernando Alonso conversando con parte del equipo en Yas Marina. Europa Press

"Tenemos las carreras como una pasión común, pero en todos estos años nunca sucedió que nos conociéramos. Probablemente sea como en el colegio o en el trabajo, que tienes un colega al que respetas, pero que realmente no conoces", añadió en el pódcast el alemán.

Eso sí, sí que señaló que mantiene relación fuera de los circuitos con otros pilotos como Lewis Hamilton, con el que comparte el compromiso social por ejemplo. Una diferencia de criterios que ha hecho que Alonso y él no hayan mantenido mayor trato fuera de los Grandes Premios.

"Por mucho que me lleve bien con Lewis y tengamos cosas de qué hablar y compartamos algunos puntos de vista, con Fernando también podría tenerlos, pero nunca tuvimos la química para realmente meternos en esto. Así que, aunque compartamos la misma gran pasión, probablemente somos muy diferentes", terminó.

Sigue los temas que te interesan