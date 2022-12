Verstappen abre la puerta a correr las 24 Horas de Le Mans con Fernando Alonso: "Sería bonito"

Max Verstappen ya prepara su vuelta al Mundial de Fórmula 1 para la próxima temporada. El neerlandés buscará su tercera corona consecutiva, aunque se abre la puerta a nuevas experiencias dentro del mundo del motor. Las 24 Horas de Le Mans puede ser la siguiente cuando acabe con su andadura en el Gran Circo.

En las últimas semanas, Fernando Alonso le lanzó un sorprendente mensaje y apostó por competir con Verstappen en un futuro en la prueba de resistencia. Ahora ha sido el neerlandés el que ha confirmado que estaría encantado de realizarlo junto a uno de sus mejores amigos de la parrilla.

"Fernando nunca dejará de correr, tal vez sea ligeramente diferente a mí en ese aspecto. Sería bonito que tuviésemos una buena oportunidad de correr juntos en Le Mans", recalcó el piloto de Red Bull a Motorsport sobre una posible unión de cara al futuro para competir en el Mundial de WEC.

"Si él lo hace, es que quiere ir a por la victoria con un coche competitivo y en eso, soy exactamente igual", expresó sobre la ambición que tienen los dos pilotos. Un combo que podría ser la envidia de las 24 Horas de Le Mans, donde el español ya sabe lo que es ganar la prueba.

La edad de Alonso

Uno de los problemas con los que más se ha especulado es la edad de Alonso, que ha cumplido los 41 años ya. Sin embargo, eso parece no importar a Verstappen, que está muy confiado de las virtudes de su posible compañero si consiguen disputar la reconocida prueba de resistencia.

"Fernando tiene 41 años y si sigue pilotando, estoy seguro de que será tan competitivo a los 50 como lo es ahora. En ese sentido, nos queda algo de tiempo. No quiero precipitarme. En estos momentos, están cambiando muchas cosas en las carreras de Resistencia, por lo que es mejor observarlas durante un tiempo y ver cómo funciona todo", resaltó el neerlandés.

También quiso lanzar un dardo a la F1. En su momento ya se mostró muy crítico con las carreras al sprint, de las que no se mostró muy partidario. Ahora ha querido señalar su contrariedad a la ampliación del calendario que se ha producido de cara a 2023 y los próximos años.

"Hay demasiadas carreras en Fórmula 1 y estamos mucho tiempo fuera de casa. También quiero hacer otras cosas y correr en otras categorías. Me estoy divirtiendo mucho ahora y también tengo éxito. Mi contrato dura hasta 2028 y en ese momento, tendré 31 años. Me quedará tiempo para ser competitivo, pero me gustaría disfrutar en un entorno con un poco menos de presión y un calendario menos lleno", terminó.

