Cristina Gutiérrez: "Hemos hecho historia, espero que no sea noticia que una mujer gana el Rally Dakar"

Cristina Gutiérrez (Burgos, 1991) se ha convertido en una de las grandes estrellas de este Rally Dakar. La española ha logrado por méritos propios una hazaña de magnitudes desproporcionadas y es que se convirtió este viernes en la segunda mujer que ganaba la prueba más dura del mundo, algo que tan solo había logrado previamente la alemana Jutta Kleinschmidt.

Sea casualidad o no, lo hizo pocas horas después de Carlos Sainz, otro de los grandes triunfadores del deporte español. Al igual que 'El Matador', Cristina Gutiérrez dio una lección a todos y, a base de una regularidad sobresaliente, aprovechó el errático final de su rival Mitchell Guthrie para imponerse contra pronóstico en una clasificación que se decidió en el último día.

La burgalesa vio recompensada en esa agónica jornada su trabajo y esfuerzo en los últimos años en el Dakar. Poco a poco, 'Tortu', como es apodada cariñosamente, ha ido fogueándose mientras iba rompiendo moldes. Se hizo hueco en un mundo de hombres y ha tocado el cielo con su triunfo en la categoría de 'Challenger'.

Un logro histórico para el deporte español. Se ha convertido en el quinto deportista de nuestro país en vencer en el Rally, aunque ella es la única mujer de la lista. Junto a 'Tortu', se encuentran otras leyendas como Nani Roma, Marc Coma, Moi Torrallardona o el mencionado Carlos Sainz.

"Hemos marcado un punto en la historia y esta sensación me hace sentir superorgullosa. Espero que a partir de ahora no sea noticia que una mujer haya ganado un Dakar. Creo que hay que valorar este deporte como un deporte igualitario donde podemos competir en la misma categoría hombres y mujeres. Hay que darle mucho valor", son las contundentes palabras con las que habla de su hito la piloto española en EL ESPAÑOL.

De hecho, también se encuentra en una selecta lista de mujeres que han ganado una etapa en el Rally Dakar en coches. Junto a ella también está la legendaria Kleinschmidt, en Ultimate, y esta edición se ha unido Sara Price, en la categoría SSV. La española lo consiguió en 2021, a los que hay que añadirle otros dos triunfos parciales en la pasada edición que ya están en su zurrón, todos ellos logrados en T3, la actual 'Challenger'.

Lo cierto es que su victoria en la categoría de prototipos ha puesto de manifiesto las características de Cristina Gutiérrez al volante. Manos rápidas, constancia, fiabilidad y resistencia podrían decirse que son los elementos que ha sacado a relucir la española para lograr este hito tan importante para la historia de nuestro país.

El apoyo, clave

Cristina Gutiérrez ha luchado durante ocho años por ganar el Dakar. La española se ha enfrentado una y otra vez contra los mejores de su categoría y, al final, su perseverancia le ha hecho imponerse en el raid más importante del mundo. Ella venía con el objetivo de luchar por el triunfo en la categoría, algo que ha acabado consiguiendo tras un empuje final descomunal.

"Están siendo sentimientos superfuertes. Si me lo hubiesen dicho hace 8 años no me lo hubiese creído. Veníamos con el objetivo de luchar por la categoría, sabíamos que era complicado. Ha sido una sensación por la sensación de cómo lo hemos conseguido, porque ha sido algo inesperado. Es una sensación de agradecimiento", relata a EL ESPAÑOL la piloto burgalesa.

It's a historic day at the #Dakar2024 as @crisgutierrez and Pablo Moreno become 𝕎𝕀ℕℕ𝔼ℝ𝕊 of the Challenger category!



Gutiérrez is the first woman to win a Dakar title since Jutta Kleinschmidt in 2001 😱👏🏆 pic.twitter.com/fpk2eUzjj1 — DAKAR RALLY (@dakar) January 19, 2024

Por otro lado, 'Tortu' también hace hincapié en el apoyo que ha recibido de su familia. Para ella siempre han sido un núcleo fuerte, pero también incide en la fuerza que le han impulsado los médicos, enfermeras o los niños del Hospital de Burgos, con los cuales llevó a cabo el proyecto de su casco de Extreme E.

"Me he acordado de mi familia, ellos me han apoyado desde el principio. No han podido estar aquí, porque estamos lejos. Me he acordado de mis amigos, de Carles Falcón - que falleció en este Dakar -, de los niños del Hospital de Burgos o de los médicos y enfermeras que me dieron todo su apoyo. Es un momento que recordaré siempre", recalca poco después de haber ganado su primer Dakar.

Por otro lado, ha querido destacar que en ningún momento supo nada de cómo iba en la etapa y que siempre luchó hasta el final por acabar en la mejor posición, lo que le acabó llevando al triunfo final en la categoría de 'Challenger'. "Ha sido bastante increíble. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Me he tomado la etapa como las anteriores, porque sabía que podía pasar algo, pero he era muy complicado. Ha sido un momento un poco tenso, pero cuando ha ocurrido ha sido algo increíble. Es para recordar siempre", recalcó.

Logros innumerables

Cristina Gutiérrez ha tenido una carrera muy prolífica desde que debutase en el Rally Dakar. Desde hace nueve ediciones, 'Tortu' se ha convertido en una habitual de la prueba más dura del mundo del automovilismo y ya en su primera participación logró algo altamente importante.

Se convirtió en la primera mujer española en acabar el Dakar en la categoría de coches. Lo hizo en el puesto 44 de la general, siendo la sexta de su división. A partir de ahí, el crecimiento fue paulatino hasta que poco a poco se fue codeando con los mejores. No le importó ser una extraña en un mundo de hombres, ella continuó su progresión.

El punto de inflexión llegó en 2021, cuando se alzó con un triunfo parcial y se convertía en la primera mujer española lograr la victoria en la categoría de coches. Su despegue comenzó y el hueco entre la élite fue innegable para ella. En 2022 volvió a ser lograr un nuevo hito al acabar en el podio, terminando tercera, y convertirse en la primera fémina en lograrlo de nuestro país. En 2023 tan solo 'pudo' ser cuarta, pero lo mejor estaba por llegar.

Cristina Gutiérrez, durante una etapa del Rally Dakar. REUTERS

Con el equipo Red Bull Can-Am Factory Team dio el golpe de timón definitivo. Nunca perdió la fe y se aupó hasta tocar con la yema de sus dedos la victoria final en el Rally Dakar. Pocos lo esperaban, pues perdía más de 25 minutos antes de la disputa de la última etapa. Sin embargo, no se dejó ir y ha logrado el triunfo más importante de su carrera deportiva.

Estrella lejos del Dakar

Más allá de su gesta en el Dakar, Cristina Gutiérrez ha conseguido logros muy relevantes dentro del mundo automovilismo. La española se ha convertido en una referente y en una pionera, ya que también ha sido la primera mujer en ganar una Copa del Mundo FIA de Cross Country, lográndolo con el Red Bull Off-Road Team.

'Tortu' lleva los tres últimos años pilotando en la Extreme E junto a Sébastien Loeb en el equipo X44, una escuadra fundada por otro referente del automovilismo como es el heptacampeón del mundo de Fórmula 1 Lewis Hamilton. Por tanto, Cristina Gutiérrez crece y aprende de dos leyendas del motor como son el francés y el británico.

En 2022, en el segundo curso en la categoría eléctrica de monoplazas, 'Tortu' y 'Seb' se proclamaron campeones. Por otro lado, unos problemas mecánicos en la cita final impidieron que Gutiérrez lograra el título en el primer Mundial de Rally-Raid FIA W2RC en 2022, pero sí pudo lograr un brillante podio en la general de T3. Volvió a participar en el Mundial de Rally-Raid FIA W2RC en 2023 y finalizó en el 4º puesto, sin poder optar al triunfo o el podio por no haber puntuado en el Abu Dhabi Desert Challenge por un problema técnico.

Es decir, ha conseguido una carrera llena de triunfos y todavía aspira a seguir añadiendo trofeos a su palmarés. Sea como fuere, 'Tortu' ya tiene el reconocimiento mundial, tanto dentro como fuera del Dakar. Se ha mostrado como una piloto ambiciosa y que en la que siempre quiere más, a lo que hay que añadir que está rodeada de grandes figuras como Loeb o Hamilton.

Ahora su próximo reto será el de competir con Dacia en el próximo Dakar. Allí tendrá como compañeros a un conocido como Sébastien Loeb y a todo un ganador de esta prueba como es Nasser Al-Ittiyah.

