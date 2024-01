Polémica en el Dakar. Se ha viralizado un vídeo en el que se aprecia al piloto español Carlos Sainz insultando a Pedro Sánchez. Llama "asshole" ("gilipollas" o "idiota", traducido al español) hasta en dos ocasiones al presidente del Gobierno a raíz de una broma de Nani Roma sobre la bandera de Cataluña.

En el vídeo, de apenas 28 segundos de duración, se escucha justo al final cómo Carlos Sainz, triple ganador del Rally Dakar, dice en inglés "nuestro presidente gilipollas" ("our asshole president") y luego se reafirma añadiendo: "Es un gilipollas" ("is an asshole").

Toda la conversación ocurre bajo un tono de broma entre dos históricos del deporte del motor, pero en redes no ha tardado en hacerse viral. Rodeados de otros pilotos, dialogan en inglés sobre el independentismo catalán y la situación política en España. Nani Roma, catalán, le provoca mientras ríe, asegurando que le colocará una estelada en su coche del Dakar y, tras responder que ni hablar, Sainz acaba insultando a Sánchez.

Carlos Sainz llama "gilipollas" a Pedro Sánchez mientras dialoga sobre Cataluña en el Dakar

Durante la conversación, y antes de los insultos, otro de los pilotos asegura que ahora la situación está más calmada en Cataluña, algo que niega tajantemente Carlos Sainz.

El piloto madrileño habló hace un mes, en una entrevista en La2, sobre la política española y confesó que la ve en un estado "preocupante". "A mí, sinceramente, me hubiese gustado verlo de otra manera, con más tranquilidad y no dependiendo de factores o de minorías", señaló sobre la formación del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez.

['Sorpasso' de Al-Attiyah a Carlos Sainz en el Rally Dakar antes del infierno de 48 horas]

Sainz explicó que cree que tanto el PSOE como el PP "representan a la mayoría de los españoles y eso es lo más importante [el diálogo entre ambos partidos]". "Los dos grandes partidos deberían de sentarse, como han hecho en otros países, y consensuar mucho más de lo que lo hacen", explicó.

Si bien no hizo mención directa a los pactos que alcanzó Sánchez con Junts y ERC para aprobar una ley de amnistía, Sainz aseguró en la cadena pública que "no se debería de pasar ninguna raya roja". "En la vida hay rayas rojas que, una vez las pasas, es difícil estar en ese límite de pasarlas más veces. Creo que hay líneas rojas que no se deberían de pasar", concluyó.

Sainz pelea por el Dakar

Carlos Sainz se encuentra en Arabia Saudí disputando el Rally Dakar, donde persigue su cuarta corona. El piloto español, tras la conclusión de la quinta etapa celebrada este miércoles, se mantiene en posiciones de podio en la clasificación general de coches. El líder es el saudí Al Rajhi, mientras que la segunda plaza la ocupa el vigente campeón, el qatarí Nasser Al-Attiyah.

Sigue los temas que te interesan