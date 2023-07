Ashley Taws, la Barbie piloto: la canadiense que llevó el lema y el rosa de la muñeca a las carreras

La fiebre rosa por Barbie desatada en todo el mundo tras el reciente estreno de la película protagonizada por Margot Robbie no es algo nuevo. La famosa muñeca, lanzada en 1959, lleva años conquistando todos los ámbitos. Quizás uno de los más desconocidos ha sido el automovilismo.

A principios de siglo, la piloto canadiense Ashley Taws se convirtió en una de las grandes embajadoras de la marca llevando a los circuitos el característico rosa Barbie, el nombre y el lema "Sé cualquier cosa con Barbie" en todos los monoplazas que pilotaba.

Ashley, nacida en Newmarket (Ontario), comenzó a correr a la temporada edad de 9 años cuando su padre la compró un kart de competición para ella y su hermano pequeño y desde entonces no se bajó de un coche. Irónicamente hasta aquel día, la canadiense no había mostrado nunca interés en los coches ni en la competición, pero tenía una gran colección de muñecas Barbie, una afición a la que nunca renunció.

Ashley Taws

La familia Taws competía en el Toronto Kart Club (TKC) todos los domingos, y cada dos fines de semana era el turno de Ashley. A pesar de correr solo la mitad de las carreras, Ashley ocupó el séptimo lugar en la clasificación del campeonato. Al año siguiente, con su propio kart, corrió el calendario completo y terminó segunda en la división de Novatos, solo superada por el hijo del dueño de la pista.

En 1996, su hermano dejó el karting mientras que Ashley seguía mejorando su pilotaje y se convirtió en una dominadora del campeonato TKC y en las carreras regionales de Ontario. Terminó segunda y fue Novata del Año en el Campeonato Junior de TKC; logró el tercer lugar en la Serie Trillium de Ontario; y puso un broche de oro al año ganando el Gran Campeonato Nacional Canadiense.

A los dieciséis años, Ashley causó una gran impresión en su primer año en carreras de coches. Conduciendo el automóvil Maximum Benefit / Big Sisters Formula 1200, ganó dos carreras y obtuvo un total de cinco podios. Fue tercera en el Campeonato de Fórmula 1200, segunda en la Carrera Ontario Sprints de CASC-OR (Canadian Automobile Sport Clubs - Región de Ontario) y segunda en el Campeonato de Fórmula 1200 de BARC (British Automobile Racing Club). Además, fue galardonada con el Trofeo Muriel B Knap por "deportividad, habilidad y brillo" y el premio BARC Bob Attrell por "mejor piloto novel".

Ashley Taws

La alianza con Barbie

En 2001, Ashley comenzó su asociación con Barbie, lanzando el coche "Be Anything with Barbie at Wal*Mart". Decorado en rosa y morado, el auto recibió algunas miradas condescendientes y burlas de otros competidores, pero las dudas acabaron una vez que Ashley demostró su velocidad sobre la pista.

Con el objetivo de ganar el campeonato, la joven piloto estuvo en todas las batallas durante toda la temporada. Llevó la lucha hasta la última carrera del año, pero no logró ser campeona. Terminó segunda en la clasificación final y ganó el Trofeo Muriel B Knap por segundo año consecutivo.

Después de dos años en la Fórmula 1200, Ashley estaba lista para subir de nivel. Con el apoyo continuo de Barbie, participó en el Campeonato canadiense de Fórmula Ford de 2002, una serie de Fórmula 1600 de alto perfil con carreras en algunos de los principales eventos de deportes de motor de Canadá.

Ashley Taws

Ashley y el auto "Be Anything with Barbie at Wal*Mart" eran los favoritos del público en todas las carreras en las que participaba. En la pista, Ashley batió récords para las corredoras y en el paddock pasó horas reuniéndose con fanáticos y firmando autógrafos.

Su gran momento llegó en 2002, en el fin de semana de la Toronto Indy dominó las dos sesiones de clasificación y logró la pole, para locura de sus aficionados. En la carrera, cayó al último lugar después de una serie de problemas en las primeras vueltas, pero acabó en cuarta posición al final de la prueba.

Un accidente dramático

Cuando parecía que estaba en su mejor momento, Ashley sufrió en 2002 un grave accidente de tráfico que la dejó gravemente herida. Durante varias semanas tuvieron el miedo de que nunca pudiera volver a caminar. El apoyo de los fanáticos y los medios fue simplemente abrumador y Ashley estaba decidida no solo a caminar, sino también a correr nuevamente.

Gradualmente, sus piernas comenzaron a recuperar la movilidad y después de varios meses de trabajo, Ashley volvió a caminar. Sólo 6 meses después, Ashley estaba en el Toronto Indy y de regreso en su auto de carreras Barbie. Hizo un regreso impresionante, terminó cuarta y terminó tercera en el Grand Prix de Trois Rivieres dos semanas después. Pero los problemas físicos la perseguían y la obligaron a retirarse temporalmente.

Ashley Taws

Tras varias cirugías diferentes, en el verano de 2006 decidió volver a la competición. Ashley ingresó a la CASC - OR Ice Racing Series 2007 y ganó la clase Long Wheelbase Street Stud. Los equipos con los que trabajó quedaron impresionados y pronto fue Barbie quien recuperó su confianza y patrocinio con Ashley.

En 2008 participó en las Canadian Tire Series, perteneciente a las series NASCAR. Aquella fue su despedida de las pistas. En la actualidad Ashley Taws es corredora de seguros en Newmarket alejada completamente del automovilismo.

