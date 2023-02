Fernando Alonso confirma las buenas sensaciones en Bahréin: "Tenemos un coche fácil de conducir"

Fernando Alonso tiene siete días para completar una misión: bajar los ánimos en relación a su rendimiento para la primera carrera de la temporada. El próximo sábado, todos los pilotos de la parrilla de Fórmula 1 pasarán el algodón y ya ninguno podrá entenderse. Saltarán a la clasificación con el objetivo de buscar una buena posición de salida para la carrera del domingo.

Y ese domingo, tendrán que jugarse los primeros puntos de la temporada. Nada podrá taparles. Ni estrategias, ni reglajes, ni pruebas. Los test de pretemporada han dejado algunas conclusiones positivas aunque tendrá que ser el primer Gran Premio del curso el que termine de confirmarlo todo.

De momento, el sentimiento que se ha instalado en torno al equipo Aston Martin es la ilusión. Parece que el AMR23 no solo ha cumplido con las expectativas generadas en el túnel de viento, sino que ha superado las que se habían creado para su traslado a la pista. Ahora, muchos ven a los británicos un par de pasos por delante de donde terminaron en 2022. Un coche nuevo casi al 100% que promete poder estar en la parte noble de la clase media con licencia para soñar en su guerra contra Mercedes y Ferrari.

Sin embargo, el primero que quiere ir poco a poco es Alonso aunque reconozca que la pretemporada no ha ido mal: "La verdad es que ha ido bien. Perdimos un poco de tiempo el primer día, con algún problema mecánico. Y luego también hemos estado en el garaje demasiado, después de la pausa para comer, pero en general hemos hecho progresos".

Lo que más le gusta a Fernando del AMR23 es que es un coche muy sencillo de mantener por el buen camino: "Hemos descubierto que este coche trabaja en una ventana muy diferente al del año pasado. Todos los reglajes que teníamos del año pasado, mapas de frenada o de motor son muy diferentes este año con este coche, así que hemos hecho varios experimentos. Todos han ido más o menos en una dirección que parece que hemos entendido, pero nos van a hacer falta unas cuantas carreras para optimizar todos los detalles de este coche".

Fernando Alonso con su AMR23 en el circuito de Sakhir en Bahréin Europa Press

"Nunca se sabe porque hay que ver a los demás cómo están rodando. El coche ha sido fácil de conducir los tres días y en tandas largas, donde los neumáticos siempre se degradan, cometes algún error, empiezas a bloquear o empiezas a pasarte en alguna curva... Eso no nos ha pasado, porque tenemos, como digo, un coche bastante fácil de predecir sobre lo que está pasando y eso ha sido una ventaja, seguramente en el ritmo de carrera".

Alonso rebaja la euforia

Sin embargo, para Alonso no todo ha sido positivo. Si por algo se caracteriza el asturiano es por ser muy exigente tanto consigo mismo como con el equipo. Y aunque las sensaciones son positivas, no se olvida de las cosas que no les han ido tan bien. A la pregunta de si todo ha sido correcto, no se corta.

"No porque teníamos como una lista larga de cosas que teníamos que hacer y hemos completado la mitad más o menos, pero bueno, esto es un test. En las primeras carreras seguiremos completando esto en boxes. Hemos echado de menos a Lance también, porque algunas de las cosas o sensaciones que yo doy al equipo no sabemos si son una cosa que es verdaderamente está por mejorar o es una cosa que Aston Martin la tiene así. Entonces estaría bien que Lance se suba al coche también lo antes posible para tener su feedback y mejorarlo más".

Por último, el bicampeón del mundo ha valorado que haber podido probar un Aston Martin en dos ocasiones antes de los test de Bahréin le ha ayudado enormemente a su adaptación en estos casi tres meses: "Ya no he tenido que aprender tanto aquí porque probé con ellos en Abu Dhabi el año pasado y en Jerez en febrero. Y he pasado unas 200 horas en el simulador desde enero, así que conozco muy bien al equipo, la dedicación que le están poniendo, la ilusión que hay...".

"Es un equipo con mucho talento, pero que nunca han tenido recursos económicos cuando era Force India, cuando era Racing Point y todos estos nombres... Así que son gente con mucha hambre, que nunca han tenido, a lo mejor, los recursos económicos o la fábrica, las instalaciones para luchar arriba. Y ahora, pues ven que el proyecto tiene mucha inversión detrás, que quieren hacer las cosas bien y todo el mundo está muy activo y eso me encanta...". Fernando cree que el equipo que lideran Dan Follows y Mike Krack ha dado con la tecla en su intento por cerrar la brecha con Red Bull.

