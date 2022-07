Carlos Sainz: "Me empecé a quemar un poquito... el mono olía a barbacoa tras la carrera"

El circuito de Tenerife se estrenará, según los plazos previstos, en 2025. A su puesta de largo en la isla ha acudido Carlos Sainz Jr.. El piloto de Ferrari está siendo uno de los grandes protagonistas de la Fórmula 1 en las últimas semanas. Primero por conseguir su primera victoria en el Gran Circo y segundo por el incidente que sufrió en el Gran Premio de Austria.

Su coche pegó un petardazo y se paró cuando tenía opciones incluso de ganar la carrera. El monoplaza acabó en llamas y sobre ello ha hablado Sainz: "Yo me cabreé, pero pasé un poco de calor. Fue una situación muy rara. No sabía lo que pasaba. Había algo que no iba del todo bien. Intenté bajarme y el coche iba hacia atrás. Me quedé y, cuando ya me empecé a quemar un poquito... el mono olía un poco a barbacoa después de la carrera".

"Fue todo un poco raro con el comisario yendo y viniendo. Ahí dentro no entendía nada. Y luego me han explicado por qué pasó todo. Tiene un sentido. El coche se iba para atrás y eso fue lo que complicó un poco las cosas. Pero mira, a los comisarios les debemos la vida. Son voluntarios y lo hacen por el amor al arte. El 99,9 por ciento hacen un trabajo excelente y el resto seguro que aprenden de los fallos", ha continuado explicando.

También se ha referido a esa primera victoria en Silverstone: "Es de las cosas más bonitas que, como deportista, puedes sentir. En ese momento, a 300 por hora, no te das cuenta. Pero cuando vi la foto y luego te bajas del coche y viene todo el paddock en el que trabajas a felicitarte, pilotos rivales y que se alegran por ti. Checo Pérez me dijo 'pinche, que guapo compartir podio contigo en tu primera victoria. Te lo mereces, cabrón. Vamos a darnos bien de champán'".

Parón de verano

Los pilotos se preparan para el último parón antes del verano: "Hace un año justo igual me pasé en un par de kilos y en Ferrari me dijeron que me quitase 1 kilo y medio. Estoy donde tenía que estar y de aquí ya no me muevo nunca". Además, ha hablado sobre su relación con el resto de integrantes del Gran Circo.

"Intento llevarme bien con todo el mundo. La Fórmula 1 me encanta y conoces a gente increíble. Están los mejores pilotos, los mejores ingenieros, los mejores mecánicos y los mejores periodistas. Es la élite de muchas cosas. Soy como soy y me gusta llevarme bien con todo el mundo, aunque luego en la pista ya me encargo de 'dar cera'. Fuera me lo paso bien y trato de disfrutar. Estoy en un ambiente que me gusta", ha señalado.

