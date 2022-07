Charles Leclerc zanja la polémica con Carlos Sainz tras su victoria: "No tengo nada que reprocharle"

Ferrari ha vivido un periodo de bastante tensión en las últimas carreras. La escudería italiana ha pagado su falta de rendimiento con disputas entre sus pilotos y con mucha presión sobre sus mecánicos e ingenieros. Una situación que no ha sido fácil de gestionar y que ha puesto a Mattia Binotto al límite. Pero todo llegó a un punto de explosión en Silverstone, donde Carlos Sainz consiguió su primera victoria en la Fórmula 1.

El devenir de los acontecimientos perjudicó a Leclerc, pero benefició a Ferrari como equipo. Sin embargo, el monegasco no ha sido soportar esta circunstancia y por ello ha sido reprendido por su propia escudería a raíz de la actitud que tuvo. Siempre consideró que si había que perjudicar a Sainz para beneficiarle, no encontraba motivos para que no fuera así.

Por ello, cuando Ferrari decidió dejarle en pista y meter a Carlos Sainz para cambiar neumáticos y poner los blandos terminó de estallar. No dejó pasar al español, sino que tuvo que ser Carlos quien se la jugara para adelantarle a pesar de que este iba a tener mucho peor ritmo. Una circunstancia que, al revés, sí se había producido.

Antes, cuando Carlos iba por delante y era Leclerc quien parecía ir más rápido, el monegasco pidió al equipo que le dejaran pasar y el madrileño no se opuso a pesar de su descontento. Después se demostró que Leclerc no iba más rápido que Sainz, simplemente se aprovechaba de su rebufo y de poder activar el DRS. Cuando se vio que los dos pilotos llevaban el mismo ritmo, este se negó a devolverle la posición.

Charles Leclerc, durante el Gran Premio de Canadá

Después llegó el lío con la entrada en boxes y también con el famoso Safety Car en el que Ferrari pidió a Carlos que dejara distancia con Leclerc para proteger ese primer puesto. Sainz soltó el famoso "stop inventing" y se lanzó a por la primera plaza, la única manera de que la escudería italiana se llevara la victoria como finalmente hizo. Leclerc dio la talla y se defendió de Pérez y Hamilton para terminar cuarto.

La versión de Leclerc

Ahora, Leclerc ha hablado sobre aquellas discusiones y ha asegurado que no tiene nada en contra de su compañero: "Yo no tengo nada que reprocharle a Carlos Sainz. Le felicité desde el primer momento". Sin embargo, cuando se le pregunta sobre si Ferrari hizo lo correcto, respondió con ironía: "No es mi elección. Es más una pregunta para Mattia".

Binotto y Ferrari tomaron la decisión más lógica y obtuvieron el resultado esperado. Sin embargo, después de la prueba, el ingeniero italiano y el piloto monegasco tuvieron unas palabras subidas de tono. Mattia aparecía señalando con el dedo a Leclerc, pero este ha querido ofrecer su versión de los hechos: "Me estaba diciendo que estaba haciendo un gran trabajo".

Por último, el aspirante al título ha sostenido que tienen mucho trabajo por delante y que están analizando sus últimas actuaciones: "Hemos hablado de las cinco últimas carreras. no sólo de Silverstone, que han sido muy complicadas y que debemos tomar medidas y mejorar la comunicación con el muro, porque hay que estar preparado cuando sale un safety de inmediato o cuando sucede alguna otra incidencia. Creo que podemos solucionar ese tipo de cosas a partir de ahora".

