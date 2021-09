Red Bull acusa a Hamilton de fingir una lesión tras el accidente con Verstappen

El pasado fin de semana un nuevo incidente entre Max Verstappen y Lewis Hamilton acaparó todos los focos en el Gran Premio de Monza. En esta ocasión, ambos pilotos quedaron fuera de la carrera y el de Red Bull fue sancionado con tres puestos para la próxima carrera. Desde su escudería han cargado contra Mercedes y el piloto británico por teatreros.

El monoplaza de Verstappen pasó por encima de Hamilton y acabó quedándose sobre este. El actual campeón del mundo, en un principio, intentó volver a la carrera, pero no pudo zafarse del coche de su rival. Esto provocó también su abandono y después de esto desde su equipo afirmaron que tenía dolor en el cuello, algo que no se creen en Red Bull.

Helmut Marko ha asegurado, en declaraciones para Osterreich, que todo ha sido un show montado por Mercedes, poniendo de relieve que Lewis Hamilton intentó volver a correr tras el que para ellos fue "un incidente de carrera". "Todas las historias que rodean esto, fueron creadas por Mercedes. Verstappen ya se había bajado de su coche cuando Hamilton intentó salir de la grava con su monoplaza. El coche médico también lo vio y siguió su camino", ha señalado el asesor de Red Bull.

"Luego hicieron el espectáculo de que el pobre Hamilton se lesiona de repente", ha continuado Helmut Marko, quien ha defendido, además, que en ningún momento la intención de Max Verstappen fue sacar a Lewis Hamilton de la carrera para evitar su victoria en Monza: "Qué tontería. Mercedes era demasiado lento para eso".

Final del Mundial

El Mundial de Fórmula 1 se presenta apasionante en su recta final, con Verstappen y Hamilton luchando por el título. Desde Mercedes aseguran que no habrá mejoras en su monoplaza, algo que no cree Helmut Marko: "No creo una palabra de lo que dicen al respecto".

Lo que sí cree el asesor de Red Bull es que el Mundial será "apasionante" hasta el último Gran Premio. En estos momentos cinco puntos separan a Max Verstappen de Lewis Hamilton. "Los cinco puntos que estamos por delante no significan nada. Será emocionante hasta la última carrera", ha sentenciado el asesor de la escudería austriaca para el medio de su país.

