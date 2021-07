Verstappen y Hamilton: otra guerra en Hungría que puede favorecer a Fernando Alonso

Si alguien pensaba que la batalla entre Lewis Hamilton y Max Verstappen se había acabado con su brutal toque en el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, estaba muy equivocado. Ambos tienen una tensa tregua que puede saltar por los aires en cualquier momento. De hecho, pocos dudan que la primera vuelta del Gran Premio de Hungría tendrá otro incidente entre el británico y el neerlandés.

Hay quienes piensan que lo que es una guerra de gallos puede convertirse en una guerra de corrales y que Valtteri Bottas y 'Checo' Pérez, en virtud de sus líderes, también involucrarse en una batalla épica. Muchos ya empiezan a imaginar un escenario con los cuatro coches fuera de carrera y no resulta descabellado.

En la clasificación de Hungría, Hamilton se ha vuelto a llevar el gato al agua y ha añadido más leña a su fuego con Verstappen. Una inteligente táctica que Max ha tardado en interpretar ha permitido que el británico se llevara la pole position del trazado Hungaroring y que Verstappen solo haya terminado tercero. Si quiere batalla contra Hamilton, tendrá que quitarse primero a Bottas de en medio. Algo que puede pasar literalmente.

Hamilton en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 Reuters

Al terminar los dos en posiciones de podio provisionales, tuvieron que compartir rueda de prensa después, lo que era su primer encuentro tras lo sucedido en la mítica curva de Coopse. Allí, Verstappen ha estallado bajo la atenta mirada de Hamilton cuando se le ha vuelto a preguntar por su lucha: "¿Podemos parar por favor de estas jodidas preguntas de mierda? LLevo desde el jueves respondiendo la misma estupidez, somos pilotos, nada más, pelearemos duro, pero justo".

Lo cierto es que no le ha hecho ninguna gracia la pregunta. Mientras tanto, el corredor del equipo Mercedes asentía con la cabeza y guardaba silencio en lo que parecía ser un gesto de complicidad con su rival. Con quien no la ha tenido ha sido con los aficionado neerlandeses desplazados hasta el circuito húngaro que le han abucheado en cada aparición: "Nunca me habían sentado tan bien unos abucheos. Si hace algo son darme gasolina,así que en realidad, no me importa".

En lugar de eludir la pregunta para intentar zanjar la polémica, al menos de cara a las cámaras y a los micrófonos, Hamilton ha recibido el pase, la ha bajado al suelo y ha disparado a la portería de un Verstappen que está empezando a recibir goles por todos lados. Y ya se sabe que al neerlandés no le gusta perder ni a las chapas. Por ello, una vez más, todos esperan que haya lío en esas primeras curvas.

Alonso quiere más batalla

Alguien que piensa exactamente eso y que sabe mucho de Fórmula 1 es Fernando Alonso. El asturiano no pudo mejorar su crono en la última vuelta de la Q3 y finalmente saldrá noveno. Había ritmo para más, pero delante tendrá a su compañero Esteban Ocon. Preguntado sobre si él también podría tener problemas con el francés, Alonso ha sido claro y muy pícaro.

Fernando Alonso y Esteban Ocon en el Gran Premio de Hungría Reuters

"¿Entre Ocon y yo problemas en la salida? Entre otros será más caliente. Max saldrá con todo a por los Mercedes. Creo que van a pasar cosas en la primera vuelta y tenemos que sacarle partido". Fernando lo tiene claro. La guerra no está en Alpine, sino la ganancia de lo que puede ser un desastre y un espectáculo a la vez.

