Muere un piloto de moto en el Circuito de Jerez durante unos entrenamientos privados

Un hombre ha fallecido en el Circuito de Jerez durante la mañana de este sábado. El piloto, aficionado, cayó de su motocicleta y obligó a movilizar a los servicios de emergencia, que no pudieron salvarle la vida. El accidente se produjo durante una serie de entrenamientos de carácter privado. Aunque no han trascendido más datos de la víctima, sí se ha confirmado que sus iniciales corresponden a O.R.

Según el servicio de Emergencias 112 Andalucía, el suceso se produjo pocos minutos antes de las 12.00 horas. Sobre esa hora, los presentes en el Circuito de Jerez pusieron en conocimiento de los servicios sanitarios el accidente. El aviso que se recibió solicitaba asistencia para un motorista que había sufrido una caída.



El centro coordinador de Emergencias 112, una vez recogió esa llamada, activó a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), a la Guardia Civil, al Cuerpo Nacional de Policía y a la Policía Local. Sin embargo, no lograron salvar la vida del motorista. Los servicios sanitarios desplazados al lugar confirmaron a su llegada el fallecimiento del aficionado.

Desde el Circuito de Jerez-Ángel Nieto lamentamos profundamente el fallecimiento durante la mañana de hoy a causa de una caída mientras participaba en unas tandas de entrenamientos privadas para motos, del piloto aficionado O.R. Nuestras condolencias a familiares y amigos D.E.P — Circuito de Jerez-Ángel Nieto (@circuitodejerez) May 29, 2021

Desde el Circuito de Jerez se ha confirmado la trágica noticia, enviando un mensaje de apoyo a todos los familiares y amigos del motorista. "Desde el Circuito de Jerez-Ángel Nieto lamentamos profundamente el fallecimiento durante la mañana de hoy a causa de una caída mientras participaba en unas tandas de entrenamientos privadas para motos, del piloto aficionado O.R. Nuestras condolencias a familiares y amigos", ha trasladado la dirección del circuito, que durante los últimos días había albergado diferentes eventos deportivos.

También el Ayuntamiento de Jerez se ha solidarizado con la familia: "El Gobierno municipal de Jerez expresa sus condolencias a la familia del piloto aficionado O.R. que participaba en unas tandas de entrenamientos privadas para motos en el Circuito de Jerez".

No es la primera vez que en eventos privados de este tipo se producen accidentes de gravedad. Ya hace unos meses, en el Circuito del Jarama, en Madrid, se confirmó otro fallecimiento. En aquella ocasión fue en una sesión con automóviles y un copiloto de 18 años perdió la vida en el acto pese al trabajo de los servicios de emergencia.

