Verstappen empieza a sentir la presión: "No necesito que me digan lo bueno que es Hamilton"

La Fórmula 1 ha cambiado radicalmente en este 2021 y los aficionados lo están disfrutando. Hay batallas en todos los frentes, salvo en la cola, que parece reservada para los Haas y sobre todo para un Nikita Mazepin que comienza a ser una temeridad para el resto en los circuitos. Sin embargo, las cosas han mutado y de qué forma en la cabeza.

Ahora, Mercedes ya no es el líder imbatible que ha sido estos últimos años. Se podría decir que ni siquiera son el mejor coche, ya que Red Bull ha demostrado en los tres circuitos que han protagonizado la acción hasta el momento en la temporada que son mejores y más rápidos, con más ritmo tanto en tandas largas como a una vuelta.

Sin embargo, es ahora donde se están empezando a ver las manos de Lewis Hamilton, que se ha llevado dos de las tres carreras que se han disputado y que se encuentra sólido en la cabeza de la clasificación. Los que decían que con un Mercedes ellos también ganarían el campeonato ahora deberían demostrarlo también sobre un Red Bull superior o, al menos, a la par. Que se lo pregunten a Bottas que volvió a cerrar un fin de semana para olvidar después de conseguir la pole position el sábado para terminar tercero el domingo, superado por los dos gigantes del campeonato.

Bottas rueda por delante de Verstappen y Hamilton en Portimao Reuters

Tras la carrera en Portimao en la que venció Hamilton, a Verstappen le han caído los primeros palos de la temporada. El neerlandés se ha pasado los últimos años demandando tener un coche para poder competir con los de Brackley y ahora que lo tiene, parece no estar aprovechándolo. Aunque queda mucha temporada y Max no se ha bajado del segundo puesto, empieza a sentir la presión.

Solo así se explica el pique que ha tenido con Nico Rosberg, expiloto de Mercedes y excompañero de Hamilton que sí consiguió lo que no ha conseguido Bottas en estos años, arrebatarle un Campeonato del Mundo al británico. El corredor alemán ha bromeado sobre la situación de 'Mad Max' en este inicio de temporada en Sky Sports: "Me divierte ver cómo Verstappen se está empezando a dar cuenta de lo bueno que es Hamilton. Necesita hacerlo todo perfecto para vencer a Lewis en el Campeonato del Mundo. En estos momentos, el marcador es 2-1 a favor de Hamilton".

Verstappen, molesto

De momento, Hamilton se mantiene al frente con 69 puntos, ampliando su ventaja respecto a un Verstappen que consiguió la victoria en Imola con una exhibición sobre la lluvia. Sin embargo, en aquella carrera, un mal día para Hamilton, el británico consiguió minimizar daños y remontar desde la octava plaza en la que quedó tras una salida de pista para terminar segundo y no perder demasiados puntos.

Verstappen y Hamilton se saludan tras el Gran Premio de Portugal Reuters

Verstappen fue preguntado por estas palabras de Rosberg a la conclusión de la carrera y no se mostró especialmente ilusionado por tener que hacer frente a estos comentarios. De hecho, el neerlandés volvió a demostrar su carácter indomable: "No necesito que Nico me diga lo bueno que es Lewis. Ya me he dado cuenta hace tiempo. Sé que es muy bueno, de lo contrario no habría ganado tantos campeonatos".

Por último, y aunque por eso no fue preguntado Verstappen, Rosberg fue más allá y detalló algunos de los errores de Max en Portimao: "Creo que Red Bull aspiraba a la victoria en Portugal porque tenían el coche más rápido. Si pensamos en la clasificación, fue Max Verstappen quien tuvo la vuelta más rápida, simplemente se eliminó por un error. Y Max logró también la vuelta más rápida de nuevo en la carrera, pero fue anulada de nuevo por salirse de los límites de la pista. Son demasiados errores".

