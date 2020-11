Marc Márquez no volverá a correr en MotoGP en la temporada 2020

Marc Márquez ha anunciado que no volverá a correr en 2020. El último campeón del mundo de MotoGP ha pasado una nueva revisión para conocer el estado de su cuerpo y, tras conocer el veredicto de los doctores, ha decidido centrarse en la próxima temporada y no estar en ninguna de las dos carreras que aún tienen que celebrarse: Valencia y Portimao. De esta forma, Repsol Honda no verá al '93' encima de una de sus motos hasta el 2021.

El piloto de Cervera ha priorizado recuperarse de forma completa de esa operación a la que se sometió en su brazo derecho. El catalán se lesionó de gravedad en la primera carrera de la temporada en Jerez, el 19 de julio. Después de ser intervenido por primera vez, trató de volver la semana siguiente en el mismo lugar, pero no estaba completamente recuperado. De hecho, tendría que pasar por el quirófano una segunda vez el 3 de agosto para reemplazar la placa que sujetaba el hueso fracturado.

Tras comenzar la rehabilitación, se estableció un período de dos a tres meses de baja para Márquez, de forma que podría volver para estas dos últimas citas. Finalmente, ni el equipo ni el piloto han querido correr riesgos innecesarios y volverá a subirse a su moto, la RC213V, en los primeros test de la temporada 2021 previstos para mediadios del mes de febrero en Singapur.

Esta temporada no volveré a competir. Tras evaluar cómo está el brazo con los Doctores y mi equipo, hemos decidido que la mejor opción es volver el próximo año. Ahora toca seguir con el proceso de recuperación. Gracias por los mensajes de apoyo. Con muchas ganas de volver en 2021 pic.twitter.com/Hda8NYISgs — Marc Márquez (@marcmarquez93) November 10, 2020

"Marc Márquez continúa con la recuperación de su brazo. El piloto español ha tomado junto con el equipo Repsol Honda y el grupo de médicos especialistas que le asesoran, la decisión de retrasar oficialmente su regreso a la acción hasta 2021", explica el comunicado del equipo donde han confirmado que los que sí montarán las motos en estas dos próximas carreras serán Álex Márquez y Stefan Bradl. Una nota que el campeón del mundo completó en su cuenta de Twitter mostrando sus ganas de volver.

Su preparación

Todo ello a pesar que en una de sus pocas aparciones durante el período de rehabilitación dijo que quería correr antes de acabar el año. "Cuando vuelva será para arriesgar, está en mi ADN. Me gustaría poder hacer, al menos, alguna carrera este año para preparar el 2021 y volver al ataque", explicó en una entrevista en DAZN. Finalmente, la decisión tomada ha sido la más precavida pensando en que la próxima temporada esté al cien por cien desde el primer momento.

La intención de Márquez era que una vez se cumpliera ese tiempo de recuperación pudiera correr el doblete en Valencia y la última prueba en Portugal. Finalmente se tendrá que conformar con seguir trabajando para fortalecer ese brazo y que no le vuelva a dar más guerra.

