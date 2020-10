Marc Márquez enseña la escalofriante cicatriz de su lesión en el brazo derecho

El pasado mes de julio, Marc Márquez se lesionó durante la primera carrera del Mundial de MotoGP en Jerez. El piloto se cayó cuando rodaba tercero en el Gran Premio de España y tuvo que pasar por quirófano por una "fractura completa del tercio medio del húmero del brazo derecho y posible paresia del nervio radial", tal y como informaron los servicios médicos.

El de Cervera intentó volver lo antes posible para no decir adiós a la temporada y sus opciones en el Mundial, pero finalmente tuvo que ser operado por segunda vez y ahora su propósito es recuperarse al cien por cien. Durante este tiempo se le ha visto activo en el proceso de rehabilitación. Corre, monta en bicicleta, realiza ejercicio físico dando alguna muestra en sus redes sociales...

Pero ha sido ahora cuando ha mostrado cómo se encuentra el brazo intervenido. A través de su perfil de Instagram, Márquez ha colgado una fotografía en sus stories en las que se puede apreciar una enorme cicatriz. Una marca de guerra importante y que no ha dejado indiferente a nadie.

Según informó Honda a finales de agosto, la reaparición del piloto español podría alargarse durante dos o tres meses más. "Se estima que pasarán entre dos y tres meses antes de que Marc pueda volver a subirse a su moto, la RC213V. HRC no ha fijado un Gran Premio para el regreso del actual Campeón del Mundo y seguirá informando sobre la evolución de su recuperación", indicó el equipo del octocampeón.

"Una vez la temporada está perdida, toca recuperarse y volver más fuerte", afirmó también el piloto de Cervera, en unas declaraciones para DAZN. No es la última vez que ha hablado, sino que también lo hizo para la web de MotoGP: "Todas las lesiones son las más difíciles, los momentos más difíciles. Especialmente la última es la más difícil. Es algo en lo que todos los seres humanos tienen el mismo defecto: se olvidan de las otras".

"Sinceramente, la de 2011 y 2012, la de la visión, fue más difícil porque entonces estaba en casa, pero no sabía si podría volver a pilotar una moto. Ahora es un hueso, por supuesto, es importante, pero parece que todo va por el camino correcto, parece que podré volver a pilotar la moto", ha comentado Márquez.

Temporada difícil

"Desde un punto de vista emocional, es duro. Es duro ver MotoGP desde el sofá, me gustaría estar allí, pero en la carrera de un atleta, de un deportista, de un piloto de MotoGP, corre muchos riesgos y es normal. Es mi octava temporada en MotoGP. Siempre he estado en pista y siempre he cogido muchos riesgos para lograr mis objetivos, mis Mundiales. Por desgracia, esta extraña temporada, ha sido la más difícil para mí, hasta el momento por la lesión", ha comentado también para la web de MotoGP.

El anuncio de Márquez

Recientemente, Marc Márquez ha protagonizado un anuncio para Allianz, uno de sus patrocinadores. En este espacio se puede ver al piloto junto a su fisioterapeuta de confianza, Carlos J. García, trabajando en la recuperación de la movilidad de su brazo y también sonriendo al subirse por primera vez a una moto tras pasar por quirófano.

