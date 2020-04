Lío en la Fórmula 1: la FIA admite que el Ferrari de 2019 puede tener ilegalidades

Jean Todt ha comentado que Ferrari se niega a aclarar el caso por las presuntas irregularidades que se encontraron en el coche italiano de 2019. Todo ello ha hecho que la FIA haya admitido que el Ferrari de 2019 pueda tener ilegalidades.

Los de Maranello no quieren que se sepan los detalles de algo que ha generado mucha polémica dentro de la Fórmula 1. Incluso siete escuderías se rebelaron contra el acuerdo privado que firmaron FIA y Ferrari después de meses de investigaciones.

Su motor del año pasado alcanzaba unas velocidades puntas inalcanzables para los rivales y unas cifras de potencia que nadie esperaba sobre una reglamentación madura. El presidente del organismo, Jean Todt, el presidente de la FIA, ha hablado sobre ello en una entrevista de Autosport.

"Si me preguntas, me encantaría dar todos los detalles de la situación, pero Ferrari se opone. Así que han sido sancionados, pero no podemos dar los detalles de esa sanción", comentó Todt.

"Hubo dudas con respecto a uno de los elementos del Ferrari. Y abro paréntesis: es una duda que compartían algunos otros equipos, que nos lo dijeron, y para mí eso es algo bueno. La FIA tiene unos pocos técnicos e ingenieros y respondemos frente a escuadras que tienen varios cientos de empleados. Y una de mis primeras medidas fue decir a los equipos que si tienen dudas, que escriban una queja", expresó.

"Ferrari no ha reconocido que estuviera haciendo algo contra el espíritu de las normas, no, no, no. Nos enfrentamos a dudas de algo que no reconoce Ferrari pero esta duda ya no existe porque ahora está prohibido hacer lo que pensamos que podían estar haciendo. No podemos demostrar con la seguridad con la que deberíamos demostrarlo que Ferrari ha sido ilegal", dijo.