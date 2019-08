Fernando Alonso vuelve hablar sobre su regreso a la F1: Mercedes, Ferrari y su relación con Honda

El futuro de Fernando Alonso sigue siendo una incógnita. ¿Volverá a la F1 la temporada que viene? Solo el asturiano lo sabe. Lo que está claro es que, si finalmente regresa, lo hará a una escudería que le de opciones de luchar por el Mundial. Para despejar dudas, el asturiano ha respondido a una serie de preguntas que le han hecho sus fans a través de Instagram.

Hace unos días Rosberg comentó que ojalá fichase por Mercedes para estar junto a Hamiton, a lo que el asturiano respondió lo siguiente: "Estaba un poco sorprendido por cómo algunas personas han hablado recientemente... He tenido la mejor primera parte de temporada posible, ganando un campeonato del Mundo, Daytona, Sebring, Le Mans... Si algun día decido volver, vosotros lo sabréis".

También tuvo palabras de agradecimiento para su etapa en Ferrari, donde pasó cinco años increíbles tal y como manifiesta Alonso: "Son una grande familia. Todos los días en Maranello existía un espírtíu de equipo y lucha".

Ante la pregunta sobre si sería ideal retirarse pilotando un Fórmula 1, ganando su tercer mundial, Alonso negó que fuese así: "No. Seguro que no. Todos los sueños que tenía en la F1 he tenido la inmensa suerte de haberlos cumplido. Bueno... Más de lo que hubiera soñado. Así que el intentar ser el mejor en cualquier coche me parece a día de hoy un sueño tan ambicioso como casi imposible. Y es emocionante esto...".

También tuvo unas palabras para Honda. Los japoneses han ganando dos carreras en Austria y Alemania acordándose del asturiano por Twitter: "¡Están mejorando mucho! Estoy feliz de ver a los chicos con los que luchamos al principio ser ahora más competitivos. Lo mismo para Renault. Creo que ambos dimos un buen paso hacia adelante y el deporte se beneficiará en los próximos años".

