Toni Bou se corona por 26ª vez campeón del mundo de trial

13º titles in a row in the outdoor season

1⃣3⃣coronas consecutivas en TrialGP ◘2019◘

◘2018◘

◘2017◘

◘2016◘

◘2015◘

◘2014◘

◘2013◘

◘2012◘

◘2011◘

◘2010◘

◘2009◘

◘2008◘

◘2017◘ pic.twitter.com/3h2BROopeY