Ni otro 'caso Pedri' ni 'mayores': la lista más condicionada de España para los Juegos Olímpicos 2024

Hay varias ausencias destacadas en la prelista de Santi Denia para el equipo masculino de fútbol para los Juegos Olímpicos de París 2024. El seleccionador sólo ha querido contar con dos jugadores que actualmente están concentrados en Alemania, a las órdenes de Luis de la Fuente, disputando la Eurocopa. A diferencia de Tokio, los anteriores JJOO, cuando seis futbolistas hicieron doblete.

Sólo Fermín López, del FC Barcelona, y Álex Baena, del Villarreal, repiten convocatoria y estarán en los Juegos de París. Se incorporarán al grupo de Denia cuando terminen su participación en la Eurocopa, cuya final se juega el 14 de julio. Cuatro días después, el 18, la selección olímpica pondrá rumbo a Burdeos.

Sin embargo, hay otros jugadores que podrían haber entrado en los planes de Denia y no lo han hecho. Por edad, tanto Lamine Yamal como Nico Williams, dos jugadores claves en el equipo de Luis de la Fuente, cumplían con el criterio para competir en los JJOO y, en cambio, no lo harán. En el recuerdo de todos está el 'caso Pedri' de 2021.

A Tokio fueron seis jugadores que antes habían jugado la Eurocopa a las órdenes de Luis Enrique: Unai Simón, Eric García, Mikel Oyarzábal, Dani Olmo, Pau Torres y Pedri. Sólo Eric y Pau tuvieron un rol más secundario en la Euro, como ahora ocurre con Fermín y Baena, dos claros suplentes para De la Fuente. Denia no ha convocado a los titulares de la Absoluta que podía haber llevado.

En 2021 estalló la polémica por Pedri, que dobló y tras ese verano pasó por un calvario físico. Se achacó por muchos al desgaste que había sufrido esa temporada anterior, muy exigente con el Barça, que terminó disputando tanto la Eurocopa como los JJOO.

Santi Denia, en su rueda de prensa posterior al anuncio de la prelista olímpica, apuntó a otro lado sobre este tema: "Para la Federación no hay caso Pedri. Pedri se tiene que sentir muy orgulloso de haber disputado unos JJOO en Tokio, con la medalla de plata. A nosotros no nos ha condicionado nada. No hay caso Pedri", señaló.

"Ha habido mucho diálogo con todo el mundo. Ojalá vengan con la copa. Todos estaremos felices de que vengan el 15 o 16. Pero no podemos vivir en hipótesis, pero nuestra idea es esperarles para que puedan disputar los Juegos", explicó sobre Fermín y Baena.

Alineación titular de España en la final de los JJOO de fútbol REUTERS

"Yo quería traer a estos 22. Y estoy encantado con ellos. Unos Juegos es el sueño de cualquier deportista. A nosotros nos toca el mundo del fútbol, pero este evento de los Juegos Olímpicos es el más importante y tengo que poner en valor a los 22 que están con nosotros", dijo.

Además, destacó la figura de Pau Cubarsí, quien se quedó fuera de la Eurocopa a última hora y que, con solo 17 años, se concentrará el próximo lunes 1 de julio para la disputa de los Juegos Olímpicos de París.

"Es normal que estuviera apenado por no ir a la Eurocopa, pero es del 2007. Lo de Pau es algo excepcional. Ahora está encantado y feliz de poder jugar unos Juegos Olímpicos. Es algo histórico que las dos selecciones de fútbol vayan a los Juegos y hay que poner en valor que un futbolista quiera disputar este torneo", valoró.

Morata no era una opción

Denia tampoco ha querido contar con jugadores mayores de renombre (cada selección puede llevar a los JJOO hasta tres futbolistas mayores de 23 años). Se especuló con la llamada de Álvaro Morata, capitán de la Absoluta, como ocurrió en 2021 con Sergio Ramos o Gerard Piqué.

Abel Ruiz, Juan Miranda y Sergio Gómez, todos ellos nacidos en el 2000, son los mayores de 23 que acudirán a la cita. "Es una decisión personal apoyada por la dirección deportiva. En mis 14 años de experiencia. En los Juegos de Londres, se llevaron a tres jugadores mayores que habían logrado la clasificación siendo campeones de Europa. En Tokio vinieron tres jugadores del 96 y nos fue bien: Merino, Asensio y Ceballos. Es una decisión personal y estoy encantado. Creo que tiene sentido que de los jugadores que han logrado la clasificación, salgan los tres mayores. Estoy apenado porque hay jugadores de la generación del 2000 que no han podido venir", zanjó Denia.