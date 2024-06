Kylian Mbappé se queda fuera de la lista de Francia para los Juegos Olímpicos de París 2024

No habrá Juegos Olímpicos para Kylian Mbappé. El delantero no fue incluido por Thierry Henry en la convocatoria de la selección francesa de cara a París 2024 y se quedará por lo tanto sin jugar en una cita tan especial para él.

El futbolista galo, cuyo futuro está a punto de resolverse con el presumible fichaje por el Real Madrid, no está en la prelista de 25 jugadores que pelearán por una medalla como anfitriones en París.

El conjunto blanco precisamente ya había hablado hace tiempo con la Federación Francesa de Fútbol para informarle de que no cedería a sus jugadores para los Juegos Olímpicos. La presencia de la Eurocopa ya cargaba suficientemente el calendario este verano, y el hecho de que sus futbolistas pudieran doblar esfuerzos no era algo que la entidad blanca contemplara.

Efectivamente, en la relación de jugadores convocados por Francia para los Juegos Olímpicos no se incluye a ningún futbolista de la actual plantilla del Real Madrid, por lo que Thierry Henry ha tenido en consideración las circunstancias.

En una convocatoria marcada por los jugadores jóvenes, Barcola, Lacazette o Zaire Emery son algunos de los futbolistas más destacados.

Mbappé comentó en su día que sería muy especial para él poder participar en unos Juegos Olímpicos que se celebran en su ciudad. Sin embargo, nunca dijo una palabra más alta que la otra y aceptó sin rechistar que su nuevo club de destino tuviera una postura contraria.

En esta prelista ofrecida por el seleccionador Thierry Henry sí que aparecen nombres reconocidos ya como Barcola, el delantero del París Saint-Germain, Lacazette, el veterano jugador del Olympique de Lyon, o Zaïre-Emery, el centrocampista del PSG.

Una última esperanza

Kylian Mbappé no está en esta prelista ofrecida por Henry cuando todavía falta mucho para los Juegos Olímpicos. Tampoco está Antoine Griezmann, el jugador del Atlético de Madrid, al que algunos aficionados esperaban.

Sin embargo, no se descarta que pueda haber sorpresas a última hora pese a esta relación de nombres que ya es pública. Así lo confirmó el propio seleccionador: "La lista está abierta para todos, la puerta no está cerrada para nadie".

"Las personas con las que yo he hablado del Real Madrid han sido muy directas. No hubo negociación: llegas, pides, te dicen que no y te vas", dijo Henry sobre las conversaciones que había mantenido con el conjunto blanco para convocar a sus jugadores.

La prelista de Francia

Porteros: Chevalier, Nkambadio, Rester, Risser.

Defensas: Diakité, Estève, Locko, Lukeba, Sildillia, Truffert, Yoro.

Centrocampistas: Akliouche, Chotard, Doué, Koné, Millot, Thuram, Ugochukwu, Zaire-Emery.

Delanteros: Barcola, Kalimuendo, Lacazette, Mateta, Olise, Tel.