España acelera su camino hacia el sueño olímpico: 8 equipos con el billete a los JJOO y 5 aún con opciones

Poco a poco comienzan a conocerse los equipos y los deportistas que llevará cada país a los Juegos Olímpicos de París 2024. En apenas cinco meses se dará el pistoletazo de salida al mayor evento deportivo del mundo donde España buscará hacer un buen papel.

De momento, lo que se puede afirmar es que España ha comenzado el año de la mejor manera posible en su camino a la cita olímpica. Si antes de iniciar 2024 eran tan solo dos los equipos nacionales clasificados, ahora la cifra ha aumentado hasta los ocho.

Un número que puede seguir aumentando en los próximos meses. Y es que España tiene todavía opciones de clasificar a cinco equipos más para los Juegos. Incluso alguno de ellos podría ser candidato a medalla si logra el billete a París.

[Los deberes de España a 150 días para los JJOO de París 2024: las grandes plazas aún por conseguir]

La selección femenina de baloncesto y la de fútbol, gracias a un gran mes de febrero, y la masculina de balonmano, este mismo fin de semana, han sido los últimos en engordar la nómina de la delegación, que en este inicio de curso también ha sumado a la selección masculina de waterpolo y a los dos combinados de hockey hierba.

Pero España es exigente y luchará por ampliar el abanico con cinco nuevos equipos. Ahora mismo, los que tienen posibilidades de obtener el pase a los Juegos son: la selección de baloncesto masculina, la masculina y femenina de baloncesto 3X3, la de balonmano femenino y la de rubgy 7 masculino.

Esperanzas en el baloncesto

Sin duda, donde estarán puestas todas las miradas en lo que ocurra en el Preolímpico de la selección española de baloncesto masculino. El combinado de Sergio Scariolo es un habitual de los Juegos y es una selección que siempre está en la terna por conseguir medallas.

Sin embargo, su mal papel en el último Mundial, donde se quedaron fuera de combate en la fase de grupos, les ha obligado a jugarse todo en un Preolímpico diabólico que contará con selecciones con mucho nombre.

España está en el Grupo A con Líbano y Angola; en el B están Finlandia, Polonia y Bahamas. Los dos primeros pasan a semifinales. Sólo el ganador final obtiene plaza para París, por lo que los de Scariolo no pueden fallar. Este torneo se disputa del 2-7 de julio en cuatro sedes, pero España jugará sus encuentros en Valencia.

[España se libra de los 'cocos' y tendrá un camino asequible hacia los Juegos Olímpicos de París 2024]

En caso de lograr el billete a los JJOO, se unirían a la selección femenina que obtuvo su clasificación hace unas semanas. Además, el baloncesto español puede estar también representado en la modalidad 3X3.

El equipo masculino es el primer reserva para acceder al Preolímpico final UOQT (3-5 de mayo en Japón). Accederán si el ganador del UOQT1 es uno de los países europeos que están delante de España en el ranking: Holanda, Letonia, Austria o Suiza. O bien si el vencedor del UOQT 2 es Lituania, Países Bajos, Francia, Letonia, Bélgica, Austria, Suiza, Alemania o Polonia.

La selección femenina está ya clasificada para esta cita que da las tres últimas plazas (habrá 16 equipos). También podría obtener billete a través del UOQT2, pero para participar Países Bajos debe ganar el UOQT1.

Balonmano y rugby

Las dos últimas posibilidades para España de llevar más equipos a los Juegos Olímpicos recaen sobre la selección femenina de balonmano y la masculina de rugby 7. Ambos deberán acudir también a la repesca para obtener el billete.

Las 'Guerreras' disputan en apenas tres semanas el torneo que da acceso a París. Concretamente, desde el 8 al 14 de abril las españolas se medirán en Torrevieja a Países Bajos, Chequia y Argentina. Cuatro selecciones que se medirán entre ellas en busca de las dos plazas de acceso.

Las chicas de Ambros Martín no quieren faltar a los que serían sus cuartos Juegos Olímpicos consecutivos. En Tokio 2020 se quedaron fuera en la fase de grupos, pero no hay que olvidar sus cuartos de final en Río de Janeiro 2016 ni el bronce conseguido en Londres 2012.

[Los JJOO de París, un hito histórico para las mujeres: habrá paridad de género e irá más allá del deporte]

En cuanto al Rugby, la selección española se tendrá que jugar la última plaza contra otros once países mundiales y volver a unos Juegos Olímpicos tras quedarse fuera de Tokio. El combinado español se tendrá que medir a Tonga, Gran Bretaña, Brasil, Chile, Canadá, México, Sudáfrica, Uganda, Papúa Nueva Guinea, China y Hong Kong en el Preolímpico que se celebra en Mónaco del 21 al 23 de junio. Será el equipo masculino quien trate de devolver al rugby español a una cita olímpica. No podrá hacerlo la selección femenina ya que no tiene opciones de conseguir el billete a París.

Poco a poco se irá conociendo el devenir de nuestras selecciones, pero está claro que el panorama se ha despejado poco a poco después de unos últimos meses de 2023 complicados. Queda el rush final y después disfrutar del deporte español en el mayor evento deportivo del mundo.