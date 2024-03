Carlos Alcaraz sale de un pozo de 8 meses y se lanza a por el reto histórico que nunca logró Rafa Nadal

La sonrisa ha vuelto al rostro de Carlos Alcaraz (El Palmar, 2003). El tenista murciano sumó este domingo un nuevo título a su palmarés, el quinto Masters 1.000 de su carrera. Tras vencer a Daniil Medvedev, reeditó su triunfo del año pasado en la final de Indian Wells y levantó un trofeo por primera vez desde Wimbledon.

Han sido ocho largos meses sin títulos para Alcaraz, aunque la ausencia de trofeos fue sólo la consecuencia de un periodo gris para el pupilo de Juan Carlos Ferrero. Lo reconoció el propio Carlos en su rueda de prensa posterior a la final de Indian Wells, con un sentido discurso.

"Ha sido un periodo realmente difícil tras Wimbledon. No podía encontrar mi estilo. Mi familia, mi equipo y la gente cercana a mí me decían que qué me pasaba, que ya no sonreía tanto en pista. Me costaba disfrutar en pista. No era yo mismo", empezó diciendo Alcaraz ante los medios sobre su 'sequía' de trofeos.

[La millonaria cifra que se puede llevar Carlos Alcaraz si logra ganar el Master de Miami]

"Este título significa mucho para mí porque he superado los problemas de mi cabeza. Ha sido muy especial por eso, no porque no haya ganado ninguno desde Wimbledon. Es algo que no me importa, se trata de sentimientos. No me importa ganar o no torneos. Se trata de disfrutar el tenis una vez salga a pista", añadió en su respuesta.

Alcaraz ha recuperado el buen feeling y así se ha visto en el desierto californiano. En su camino en Indian Wells, Carlitos sólo de dejó dos sets: uno en el debut contra Arnaldi y otro en semis frente a Jannik Sinner, el tenista más en forma del inicio de temporada tras ganar el primer Grand Slam de su carrera -Open de Australia 2024-. Del resto de partidos, únicamente la final superó la hora y media de duración.

Carlos Alcaraz posa con su título del Masters 1.000 de Indian Wells 2024 Reuters

Quiere más. Alcaraz sabe en el momento en el que está y quiere aprovecharlo. Casi sin tiempo de descanso, esta misma semana volverá a competir en el Masters 1.000 de Miami. Novak Djokovic se 'bajó' del torneo y Carlitos ejerció como primer cabeza de serie en el sorteo del cuadro que se realizó este lunes. Sus grandes amenazas son Medvedev y Sinner, que irán por el lado contrario y, por tanto, sólo les podrá enfrentar en una hipotética final.

Alcaraz quiere el título. En 2022 ya lo ganó y en 2023, tras levantar antes su primer Indian Wells, cayó en semis contra Sinner. Proclamarse campeón conllevaría lograr unos de los retos con más historia que hay en el circuito tenístico profesional: el Sunshine Double. Así se llama al hecho de ganar en una misma temporada los dos Masters 1.000 que se disputan de costa a costa en los Estados Unidos con apenas unos días de separación.

Pocos tenistas a lo largo de la historia han logrado el Sunshine Double: sólo siete tenistas masculinos y cuatro femeninas. En el caso del circuito de hombres, la última vez que alguien lo consiguió fue Roger Federer (2017). Siete años después del logro del suizo, Alcaraz tiene la oportunidad de completar el reto.

Parra comprobar la complejidad del desafío basta sólo con apreciar que Rafa Nadal no lo logró nunca en su carrera. El manacorí levantó tres veces el título de Indian Wells, pero nunca el de Miami -uno de los tres Masters 1.000 (junto a Shanghái y París-Bercy) que jamás conquistó en su trayectoria-. En cambio, Novak Djokovic logró cuatro veces -tres de ellas seguidas- el Sunshine Double (2011, 2014, 2015 y 2016).

Tenistas que lograron el 'Sunshine Double' Jim Courier (1991) Michael Chang (1992) Pete Sampras (1994) Steffi Graf (1994 y 1996) Marcelo Ríos (1998) Andre Agassi (2001) Kim Clijsters (2005) Roger Federer (2005, 2006, 2017) Novak Djokovic (2011, 2014, 2015 y 2016) Victoria Azarenka (2016) Iga Swiatek (2022)

La persecución a Djokovic

Alcaraz quiere aprovechar su buen momento en su pelea con Djokovic por el número 1. En Indian Wells, al defender corona, no sumó puntos. Sin embargo, el fracaso de Nole -perdió en su segundo partido- hizo que sólo perdiera 50 puntos respecto a él. Sin embargo, el serbio no participará en Miami y da al español la oportunidad de aproximarse en el ranking.

Actualmente, a Djokovic y Alcaraz les separan 920 puntos. Carlitos defiende 360 puntos en Miami, en su condición semifinalista, pero podrá sumar hasta 640 más en caso de proclamarse campeón en el torneo floridano. Eso le dejaría muy cerca de Djokovic, a 280 puntos, antes de iniciar la gira europea por tierra batida.