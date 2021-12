El trágico suicidio de Kelly Catlin: una conmoción cerebral que afectó a su salud mental

En marzo de 2019 una noticia conmocionaba al mundo del deporte y, en concreto, al del ciclismo. La deportista estadounidense Kelly Catlin, que se alzó con la plata en los Juegos Olímpicos de Rio 2016 y se proclamó tres veces campeona mundial de persecución, aparecía muerta en su casa. Nadie entendía qué había pasado, aunque tuvo un percance peculiar en enero de ese mismo año: había sufrido un grave accidente en carretera.

En una carta enviada a la revista especializada Velo News, el padre de la joven, Mark Catlin, aseguró que la familia estaba "sufriendo un dolor increíble". "No pasa un minuto sin que piense en ella y en la vida maravillosa que podía haber tenido. No pasa un segundo en que no pensemos que daríamos nuestras vidas a cambio de la de ella", dijo el progenitor en su momento. Pero Kelly también estaba sufriendo un dolor interno muy fuerte.

Catlin estudiaba ingeniería informática en la Universidad de Stanford y tocaba el violín, era una de las grandes figuras del ciclismo en pista, como demuestran sus tres títulos mundiales y esa plata que la elevó a estrella de este deporte en Rio 2016. Esa actitud multidisciplinar no era fácil de llevar y ella misma lo reconocía. Explicaba en Velo News que era importante saber "reconocer" los límites de cada uno y aprender a "pedir ayuda cuando lo necesitas".

Kelly Catlin, durante una prueba.

"La verdad es que, la mayoría de las veces, no consigo que las cosas funcionen. Es como hacer malabares con cuchillos; la verdad es que se me están cayendo muchos, lo que pasa es que la mayoría caen al suelo y no sobre mí", exponía. Estas declaraciones son claves en la investigación que se estableció a petición de su familia desde el momento en el que sucedió su suicidio. Ahora se conocen nuevos detalles de lo que pasaba por su cabeza.

El accidente

En enero de 2019, en un día soleado en las montañas costeras que rodean San Francisco, la ciclista ganadora de una medalla olímpica corría por una serpenteante carretera de asfalto, descendiendo a la velocidad vertiginosa reservada para automóviles y motocicletas. En una superficie que se había secado rápidamente después de la primera lluvia durante semanas, Kelly Catlin perdió repentinamente el control.

Su bicicleta salió volando por encima de ella y cayó por la ladera, deteniéndose en una nube de polvo. Catlin siguió hacia adelante y patinó por la carretera, dando varias vueltas. No parecía que hubiera sucedido nada grave. Kelly se levantó, recogió su bicicleta, revisó las quemaduras y las heridas que le habían producido los golpes y siguió para terminar su viaje. Se dirigió hacia su casa y después hablaría con su madre.

Kelly Catlin, con su medalla de Rio 2016. Europa Press

Carolyn Emory, madre de Kelly, desvela en BBC la conversación que tuvieron: "Me lo estaba contando y se estaba riendo. Entonces, le pregunté: ¿Revisaste el casco? Me respondió que estaba bien. Luego lo comprobó y tenía abolladuras en la parte delantera y trasera". Carlin no se había enterado, pero había sufrido una conmoción cerebral con el golpe. Con el tiempo su humor cambiaría y comenzó a sufrir episodios de dolor en su cabeza y de confusión.

La hipótesis

Catlin salió a rodar ese día como parte de su entrenamiento con el equipo profesional Rally Cycling, uno de los más destacados de Estados Unidos. No tenía idea de cuán serias serían esas heridas. Semanas después, ella todavía sentía dolor e incomodidad constantes. Los diagnósticos de los médicos no pudieron precisar exactamente qué estaba mal. Dos meses después, Catlin se había quitado la vida con solo 23 años de edad.

Carolyn ahora desvela que cuando fue a la Copa del Mundo a Alemania, tuvo que quedarse sin competir por esos fuertes dolores de cabeza. "Se quedó una semana más después de que el equipo se fuera porque no podía hacer frente a las luces del aeropuerto y el ruido", explica su madre. "La pusieron en terapia para los mareos, la sensibilidad a la luz y los dolores de cabeza. Hizo ejercicios oculares. La entrenaron con todo tipo de monitores, oxígeno y presión arterial, todo eso. Algo definitivamente estaba mal", concreta su padre Mark.

Kelly Catlin, en el podio del Mundial de ciclismo en pista de 2018. USA Cycling

Ahora, la novedad es que sus padres conocían un primer intento de suicidio en el mismo mes de enero. "Nos dio su palabra de que no volvería a intentarlo. Pero habló con su hermana por teléfono un par de días antes de suicidarse y dijo que todavía estaba pensando en eso. Le dijo: Si las cosas no cambian en un mes... Fue casi un adiós", explican. Su hipótesis es que les dijo que no lo volvería a hacer para poder salir del hospital en el que estaba.

Su padre Mark cree que su hija aún estaría viva si sus síntomas, que incluían depresión y ansiedad, hubieran sido reconocidos como evidencia del síndrome de posconmoción cerebral. Catlin había sufrido varias conmociones cerebrales, el accidente no fue el primero, pero no se estableció el vínculo. La familia de Catlin cree que los síntomas que estaba experimentando, combinados con una personalidad muy fuerte, resultaron demasiado para ella.

Su legado

Desde la muerte de Catlin, USA Cycling, la federación de ciclismo del país, ha lanzado un programa de bienestar y "múltiples iniciativas estratégicas destinadas a cambiar la narrativa en torno a la salud mental". El organismo rector del ciclismo, la UCI, ha introducido nuevas medidas para garantizar mejor la seguridad de los atletas después de lesiones en la cabeza. Los miembros del equipo serán entrenados para reconocer los signos de una conmoción cerebral, registrar cada incidente de manera centralizada y seguir un límite de tiempo establecido para la recuperación y el regreso a la competencia.

Este 2021 se pudo vivir una situación así con el campeón del Giro de Italia de 2020, Tao Geoghegan Hart. Ineos, su equipo, optó porque se retirara de la París - Niza por precaución después de sufrir un fuerte golpe. Su padre Mark reflexionaba en la BBC: "Kelly era una persona tan compleja y muy reservada, una que guardaba muchos sentimientos en su interior y una apariencia de: Soy una mujer de hierro". Ese carácter tan fuerte escondía un grave problema que acabó en tragedia.

