España, sin medalla en 20 km marcha: Álvaro Martín cuarto y Diego García sexto en Tokio

España se lleva una nueva medalla de chocolate. El país roza un nuevo bronce en los 20 Km. marcha después de que Álvaro Martín haya sido cuarto en la prueba que se ha disputado en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 este jueves. Se queda a las puertas del podio también Diego García Carrera, que ha sido sexto. El italiano Stano ha sido el oro y los japoneses Ikeda y Yamanishi, plata y bronce, en una prueba en la que los dos españoles fueron en el grupo de cabeza todo el tiempo.

El cambio de ritmo de Stano, que se llevó a los nipones con él, dejó en la estacada a los dos españoles. No pudieron seguir a los tres que finalmente han sido medalla a falta de dos kilómetros para el final de la prueba. A pesar de que habían demostrado buenas piernas durante toda la competencia y no tener avisos por la forma de correr, ni Martín y García consiguieron meterse en la lucha por las medallas. Miguel Ángel López, el otro corredor nacional, no tuvo un buen día y fue 31º.

Diecisiete años después de la victoria de Ivano Burgnetti en Atenas 2004, Italia vuelve a tener un campeón olímpico de esta disciplina. A pesar de ser novato, Massimo Stano llegaba a la cita más importante como uno de los principales candidatos al triunfo. Había ganado la prueba de la Fiamme de Oro, había sido y sus mejores resultados en Mundiales habían sido un decimonoveno en 2015 y un decimocuarto en 2019. Es el hombre que ha dejado a los japoneses que corrían en casa sin oro.

Marcha 20 km | Álvaro Martín (@Alvaroatletismo) se queda al borde del bronce y termina cuarto.



Diego García entra en sexta posición (0:52).

El extremeño Álvaro Martín se quedó a 18 segundos de un bronce histórico, pero también a una sanción del japonés Yamanishi, al que le quedaba solo una para haber tenido que ceder el podio. Arriesgaron más y, a pesar de esas advertencias, consiguieron llegar por delante. Quería quitarse el mal sabbor del puesto 22 en los Juegos de Rio. Venía de ser campeón de Europa en 2018 y llegaba con la cuarta mejor marca de la prueba, pero se ha tenido que conformar con la medalla de chocolate.

El campeón de España en los 20 km marcha, Diego García, llegaba con la sensación de revancha después de que una lesión le apartó de los Juegos Olímpicos de Rio 2016. Diego toca el trombón, cuenta con su propia banda y durante el confinamiento se dedicó a llenar sus redes sociales de vídeos que grababa junto a su hermana donde demostraba sus habilidades. Este jueves quería dar un gran concierto en las calles de Sapporo, donde el calor y la humedad hicieron una sensación térmica superior a los 35ºC.

Tanto él como Álvaro rozaron con los dedos una medalla que por fin les habría confirmado en la parcela internacional. España vuelve a tener mala suerte en esta prueba, donde siempre hay grandes marchadores pero, a la hora de la verdad, siempre falta un punto más. Honor, en cualquier caso, para estos dos diplomas olímpicos que suma la delegación.

