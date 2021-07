El duelo entre Pau Gasol y Luis Scola que dejó alucinando a todos: "Era un partido de momias"

Noticias relacionadas España vence a Argentina con un gran Ricky Rubio y ya está en cuartos de los Juegos Olímpicos

El pívot español Willy Hernangómez dijo tras la victoria ante Argentina (81-71) en el torneo olímpico de baloncesto que Luka Doncic, estrella de su próximo rival, Eslovenia, está "a un gran nivel", pero recordó que los eslovenos también tendrán que saber cómo defender a la selección española.

"Luka está jugando a un alto nivel, no sólo en estos partidos, sino en los clasificatorios. Ha hecho un gran trabajo, el equipo le está ayudando, cuidando el balón. Es un gran desafío para nosotros. Pero también ellos tendrán que defendernos, y nuestra defensa es muy buena, tenemos que buscar la mejor manera de parar a Luka", reflexionó en la sala de prensa del Saitama Super Arena.

Respecto al partido de este jueves también habló y fue preguntado por el enfrentamiento entre dos leyendas como Pau Gasol y Luis Scola, superando ambos los 40 años: "Antes del partido estaba bromeando con mi hermano, y que no se enfade nadie porque no quiero faltar a dos leyendas, diciéndole que este era un partido de momias -risas-. Con Pau y con Scola no hay palabras para describir todo lo que han hecho por el baloncesto español y argentino", dijo sobre los dos veteranos.

Luis Scola y Pau Gasol Reuters

"Para mí Luis es un ejemplo. Jugué con el cuando llegué a la NBA, vi muchos partidos suyos cuando estaba en Baskonia y tengo la suerte de seguir jugando contra él ahora. Pau es un hermano mayor. Es increíble ver la dedicación e ilusión que tiene. Que tienen los dos. Da igual que tengan 18 años que 41, siguen teniendo la misma motivación. Ojalá duren muchos años porque para mí y para las generaciones de jóvenes que están saliendo son ejemplos y tienen que aprender de ellos", añadió.

En cuanto al triunfo, el interior consideró que no empezaron de la forma correcta, ya que Argentina les superó en intensidad. "Después de la mitad del primer cuarto comenzamos a jugar mejor. Es una gran victoria para nosotros, tenemos mucho trabajo que hacer, mucho que mejorar", añadió.

Posición de ala-pívot

El mayor de los hermanos Hernangómez -su hermano Juancho, convocado, tuvo que ser cambiado de la lista por la negativa de su club los Minnesota Timberwolves de la NBA, a permitirle jugar por una lesión de la que se está recuperando-, cuajó un partido, con 8 puntos y un rebote en 12 minutos de juego, haciendo funciones de ala-pívot, en lugar de como pívot que es su puesto habitual, donde la selección española ya cuenta con Marc y Pau Gasol.

"Sabemos que Pau y Marc son leyendas de la selección, yo simplemente estoy preparado para la oportunidad. Sé que tarde o temprano tienes que estar listo, he demostrado que estoy prepardo, acepto el rol, es un deporte de equipo, jugarás menos o más, pero lo importante es que el equipo consiga el objetivo", finalizó.

