Alejandro Valverde, la bala para conseguir la primera medalla en los JJOO: "Es el líder, pero no única baza"

Pascual Momparler, Ion Izaguirre y Alejandro Valverde han comparecido este jueves en rueda de prensa dejando claro que en la carrera de ciclismo en ruta hay un líder: 'El Bala'. Lo venía diciendo el seleccionador, pero esta afirmación solo confirma que el murciano está en buena forma y que su preparación es buena. "Aunque no será la única baza", aclaró un Momparler que también abrió la posibilidad de que la carrera se descontrole.

Alejandro cree que no va a hacer falta atacar en la prueba porque será "una carrera de eliminación". "Yo creo que es una carrera que no va a hacer falta atacar, va a ser por eliminación, hemos visto el recorrido, con el calor y la humedad va a ser muy dura", concretó el ciclista que, precisamente, remarcó que a él le vienen bien. "Lo prefiero al frío y la lluvia", recalcó el murciano que aspira a la medalla que no ha podido ganar en sus otros cuatro Juegos.

Precisamente, sobre la cuestión de disputar sus quintos JJOO se mostró feliz: "es un honor y un regalo". El trazado de 234 kilómetros entre el Parque Musashinonomori de Tokio hasta las estribaciones del Monte Fuji, con cinco ascensiones, lo han ido revisando en estos días que llevan en Japón y Alejandro cree que es el más duro junto al de Pekín, donde ganó el oro Samuel Sánchez. Sobre la subida al Mikuni, el puerto más duro, Izaguirre apunto que se le asemeja al "Mortirolo", pero más prolongado.

Para ganar, en una carrera en la que no llevan pinganillos para estar conectados entre sí, Valverde apuntó que "tener un compañero por delante" les daría "tranquilidad", aunque considere que la carrera está entre los hombres del Tour: "Son rivales muy fuertes y vienen en un gran estado de forma, será complicado pero vamos a darlo todo y a intentarlo". Aún así, ha mostrado algunas dudas sobre si la adaptación con solo cuatro días será suficiente.

Llegar bien

"Para mí lo más difícil es si en estos cuatro días tendremos tiempo de adaptarnos, pero todos los del Tour venimos igual", apunta Valverde. El traslado ha ido "bastante bien", pero durante la rueda de prensa ha resaltado varias veces esta condición. "Del Tour vengo bien, hemos podido entrenar con ganas, con ilusión y hemos visto un poco el recorrido, mañana iremos a ver la llegada, y el sábado veremos si hemos llegado bien", destacó también 'El Bala'.

Momparler dejó claro que tiene plena confianza en este grupo. "Este es el equipo de Innsbruck, un equipo súper compenetrado, que sabe correr sin pinganillo, y saben que si se nos van esas selecciones como Italia o Bélgica, estamos muertos. Tenemos que tirar, cogerlos o si no retirarnos. Sabemos dónde tenemos que estar para no fallar y no perder la cara a la carrera será lo más importante", sentenció. Entre los otros favoritos, ha metido a Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Bauke Mollema y Rigoberto Urán.

