España y un futuro asegurado para 'su' Mundial en 2030: un dominio en las inferiores al servicio de esta generación

España ha conquistado el mundo del fútbol y lo ha hecho con una generación de futbolistas que tienen todavía mucho recorrido. La de Luis de la Fuente, una selección nutrida con el descaro propio de la juventud, sigue escribiendo su historia con letras de oro y mira al futuro con mucho optimismo.

Los números hablan por sí solos: prácticamente un tercio de los 26 campeones del mundo tienen 23 años o menos. Son 8 de los cuales 4 tienen un peso muy importante en los planes del seleccionador.

Lamine Yamal y Cubarsí son los más jóvenes. De la generación del 2007 los futbolistas del Barça son estrellas mundiales con 19 años. Si bien Lamine no ha jugado la mejor Copa del Mundo, el nivel de Cubarsí le ha valido para llevarse el premio a mejor jugador joven del torneo.

Pau Cubarsí, en el Mundial Europa Press

En la lista de los 'niños' de la Absoluta les sigue Gavi con 21 años. Tras el andaluz, Nico Williams, Pedri, Yeremy Pino, Marc Pubill y Víctor Muñoz todavía no han cumplido los 24.

Esta precoz nómina de talentos no solo representa el presente más inmediato de la Selección, sino que sienta las bases de un proyecto a largo plazo sin parangón en el panorama internacional.

Lo más fascinante para el aficionado español es que este núcleo duro, que ya sabe lo que es levantar la Copa del Mundo y resistir la presión al máximo nivel, llegará a la cita de 2030 en la cúspide de su madurez futbolística, oscilando entre los 23 y los 27 años.

Una combinación idónea de veteranía prematura, jerarquía y hambre competitiva que convierte el torneo en casa no en una incógnita, sino en la oportunidad perfecta para consolidar una hegemonía histórica.

El éxito de la base

El verdadero termómetro de la salud del fútbol base español ha tenido su punto álgido en la reciente Eurocopa sub19 de 2026 disputada en Gales.

Lo conseguido por esta generación no representa un título más para las vitrinas de la RFEF, sino una demostración de superioridad incontestable que ha asombrado a todo el continente.

España se proclamó campeona tras doblegar a Alemania por 2-0 en una gran final inolvidable, pero la verdadera magnitud de la hazaña reside en el expediente completo con el que firmó el torneo: pleno absoluto de victorias, 19 goles a favor y cero goles en contra.

Convertirse en el primer equipo en toda la historia de la competición en alzarse con el trofeo manteniendo la portería a cero refleja un nivel de solvencia táctica y madurez competitiva fuera de lo común para futbolistas de 18 y 19 años.

Este hito no es un hecho aislado, sino el pico más alto dentro de una dinastía. Con este entorchado, la Selección levantó su décima Eurocopa sub19, consolidando un trienio prodigioso en el que también se conquistó el título europeo en 2024 y se alcanzó la final en 2025.

El abrumador dominio de la sub19 demuestra que el engranaje de la cantera nacional funciona con la precisión de un reloj suizo, garantizando que el flujo de talento no se detenga jamás.

𝙇𝙤 𝙙𝙚𝙡 𝙛𝙪́𝙩𝙗𝙤𝙡 𝙙𝙚 𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝙚𝙨𝙥𝙖𝙣̃𝙤𝙡 𝙨𝙪𝙥𝙚𝙧𝙖 𝙡𝙤𝙨 𝙡𝙞́𝙢𝙞𝙩𝙚𝙨 𝙙𝙚 𝙡𝙤 𝙧𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡.



OTRO TÍTULO MÁS. Y ESTE DE FORMA INCONTESTABLE.



🇪🇸 ¡España gana el Europeo sub 19 con una cómoda victoria ante Alemania! #U19Euro pic.twitter.com/lEd8g0LIlk — Teledeporte (@teledeporte) July 11, 2026

A esta exhibición histórica en tierras galesas se une la fiabilidad de la sub21 -liderando de forma invicta su clasificación continental- y el valioso poso ganador que ya dejaron torneos como los Juegos Olímpicos de París.

En el fútbol de máxima exigencia, la victoria no es fruto de la casualidad. El torneo firmado por los chicos de la sub19 en 2026 demuestra que las categorías inferiores de España no solo forman jugadores de exquisita calidad técnica, sino competidores voraces capaces de dominar los partidos desde la solidez y el control.

Estos jóvenes que acaban de reinar en Europa sin encajar un solo gol son los mismos que escoltarán a la Absoluta de cara al gran reto de 2030, asegurando que el relevo generacional esté blindado con sello de campeones.

Las caras de 2030

Con todo esto, y el posible escenario de una final del Mundial en Madrid dentro de cuatro años, España mira con optimismo a poder pelear por conquistar su tercera estrella.

Gran parte del bloque campeón en Estados Unidos podrá estar presente, pero sí que es cierto que varios de los hombres importantes llegaran a la cita en los últimos coletazos de su carrera.

Laporte tendrá 36 años; 24 y 33. Todos ellos (menos opciones para ) podrían disputar la Copa del Mundo 2030, pero seguramente lejos de su máximo nivel.

Pau Cubarsí, en el Mundial Europa Press

Sin embargo, la presencia de Cubarsí (tendrá 23), Eric García (29), Pubill (27), Pedri (27), Víctor Muñoz (23), Ferran (29), Nico Williams (28) o Lamine Yamal (23). Además de ellos, habrá más nombres en la treintena o un par de años más.

A todos ellos se les podrán unir nuevas caras. Jugadores como Fermín López o Ander Barrenetxea que se han quedado fuera por lesión, Alberto Moleiro, Marc Bernal, Jesús Rodríguez, Mosquera, Jon Martín... y una larga lista de futuras estrellas.