Leo Messi encabeza la 'espantada' de jugadores en el recibimiento oficial de Argentina tras el Mundial

Argentina regresó a casa después de su subcampeonato en el Mundial tras perder ante España en la final... pero no lo hizo al completo.

La expedición de La Albiceleste sufrió varias 'bajas' en su vuelta pese a que había preparado un recibimiento especial al equipo para reconocer el gran esfuerzo tras llegar a su segunda final consecutiva.

Fueron hasta diez las ausencias de la subcampeona del mundo en el vuelo de regreso a Argentina, y varias de ellas además muy llamativas. La de Leo Messi, la más sonada. El '10' decidió volver más tarde en un avión privado junto a su familia y evitó de esta manera el acto de reconocimiento que estaba previsto.

¡La Selección Argentina ya está en casa! 🇦🇷



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No fue el único. Tal y como informó la propia AFA, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Nico Paz, Cristian Romero, Nahuel Molina y Giuliano Simeone tampoco formaron parte de la expedición de regreso y abandonaron al grupo.

"Algunos integrantes del plantel habían emprendido viaje previamente hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso", justificó la Asociación del Fútbol Argentino para excusar a todas estas estrellas que dieron 'plantón' a los actos oficiales previstos.

Los hinchas no fallan

El vuelo procedente del aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York aterrizó en Argentina a las 18:20 horas locales del lunes.

Con una recepción protocolaria a cargo del Regimiento de Granaderos, que además tocó alguna simbólica sintonía como la de 'Muchachos', toda la expedición de La Albiceleste arrancó su particular película de vuelta a casa.

Acto seguido, los jugadores se subieron a dos autobuses descapotables para encarar el camino hacia la sede de la AFA, en Ezeiza, de la que separaba un corto trayecto desde el aeropuerto.

Un aficionado de Argentina, con la careta de Leo Messi. REUTERS

Unas 3.000 personas, según informaron las autoridades, se congregaron para ver de cerca a los jugadores a lo largo del recorrido. Miles de aficionados que desafiaron la lluvia y el frío y que aguantaron horas de espera para poder felicitar a sus ídolos.

Se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad de unos 5.000 efectivos para evitar cualquier tipo de incidencia.

Un aficionado argentino quema una camiseta de España. REUTERS

A su llegada a la AFA, toda la expedición de La Albiceleste fue recibida por miembros del ente federativo para poner el punto y final al periplo de la selección de Argentina en el Mundial 2026. Una Copa del Mundo que deja un regusto amargo por el desenlace, una final ante España en la que el combinado de Scaloni estuvo siempre a merced del campeón.