De Fernando Torres a Ferran Torres: 20 años de historia del fútbol español explicados entre dos goles épicos

29 de junio de 2008. Aquel día una preciosa historia comenzaba a escribirse. Quizás el cuento de hadas arrancó un poco antes, pero en aquella fecha se materializó todo.

Fue el momento en el que la selección española de fútbol supo lo que era volver a ganar, el día en el que España se convirtió en una potencia ganadora.

Llevaba 44 años sin conseguir ningún título el combinado nacional. Y pese a todo, en cada gran torneo se colaba entre la lista de favoritos, o cuanto menos de aspirantes.

El gol de Ferran Torres quitó una losa histórica de encima a un equipo acostumbrado a la decepción, al batacazo.

Aquel pase en profundidad de Xavi Hernández para Fernando Torres cambió el curso de los acontecimientos. La definición perfecta de 'El Niño', con una sutil vaselina sobre Lehmann, fue la palanca que necesitaba el fútbol español para creer en sus posibilidades y quitarse todos los complejos de encima.

La primera estrella en 2010

Era imposible ser consciente en aquel momento, pero la Eurocopa de 2008 fue el pistoletazo de salida al mejor momento de la historia del fútbol español.

Luis Aragonés abrió el camino y Vicente del Bosque lo perfeccionó hasta el extremo. Todo ello con una generación de futbolistas irrepetibles, de esas que levantan envidias en el resto del planeta.

En Sudáfrica España llevó el fútbol a otro nivel. Sin piedras en la mochila, y reponiéndose a un mal debut ante Suiza, el combinado nacional fue quemando etapas jugando como los ángeles.

Pasó dificultades, por supuesto. Nadie está exento de ello en una Copa del Mundo, por algo solo los elegidos llegan a tocar la gloria.

Portugal, Paraguay, Alemania y Países Bajos. Aquel fue el camino de España hacia el éxito, una senda plagada de piedras y obstáculos que en cualquier otra edición se hubiera convertido en una montaña insalvable.

Pero Vicente del Bosque siempre tuvo un plan y ases bajo la manga para salir de los momentos difíciles. Incluso para sortear el juego subterráneo de Países Bajos en la final, encarnado en la patada de De Jong a Xabi Alonso.

El gol de Iniesta encumbró algo que jamás nadie había visto. Daba igual la generación, nunca un ciudadano español había podido celebrar un Mundial de su selección, pero todo cambió en 2010.

La obra maestra de 2012

En plena ola ganadora llegó la Eurocopa de 2012. Después de tanto éxito, parecía inverosímil por pura matemática que España pudiera seguir ganando.

Jamás ninguna selección había conseguido enlazar Eurocopa, Mundial y otra Eurocopa ganando. Pero para eso estaba aquel grupo de jugadores con Vicente del Bosque a la cabeza, para hacer historia.

Lo que sucedió en aquella Euro se estudia todavía en las aulas del fútbol. Resulta difícil encontrar a un equipo que jugara mejor al fútbol que ese, no había parangón a nivel de selecciones.

Aquella competición fue un auténtico atropello del combinado nacional materializado con la histórica goleada a Italia en una final perfecta. De matrícula de honor, ni un solo 'pero'.

David Silva, Jordi Alba, Fernando Torres y Juan Mata. Los nombres que quedaron inscritos en la goleada, pero en el imaginario colectivo de aquel equipo por supuesto siguen resonando Casillas, Ramos, Xavi, Iniesta o Xabi Alonso. España se había acostumbrado a ganar como nadie.

Doce años después, otra Euro

España cayó en varias decepciones consecutivas, empezando por el Mundial 2014. Sin embargo, supo reponerse después del último batacazo en el Mundial 2022 con Luis Enrique.

Llegó Luis de la Fuente para hacerse con el mando de la Selección. Todas las dudas sobre él y un mal inicio contra Escocia en la fase de clasificación para la Eurocopa. Pero el riojano empezó a hacer camino y ya es, de pleno, uno de los mejores seleccionadores de toda la historia en España.

Oyarzabal celebra el gol de la victoria en la Eurocopa 2024. EFE

La Eurocopa de 2024 maravilló al mundo entero. Se decía que aquella selección era, nombre por nombre, inferior a las grandes favoritas, pero la clave residió en el bloque.

De la Fuente armó un bloque inexpugnable que jugaba al fútbol como una apisonadora. Vértigo, rapidez, velocidad. Puñales por las bandas y la posesión como arma de ataque, no de defensa. Así se logró la cuarta Eurocopa y España volvió a ser un equipo ganador.

Ferran Torres en 2026

Y de Torres a Torres casi 20 años más tarde. De Fernando a Ferran. La Selección camina con inercia ganadora desde hace dos años y este último Mundial así lo ha confirmado.

Con estrellas tocadas y fuera de forma, con dudas en el inicio y con la búsqueda casi eterna de una mejor versión. Así cabalgó España quemando etapas, cada vez con un paso más firme.

Ferran Torres celebra con rabia el gol que hace a España campeona del mundo por segunda vez. REUTERS

De la Fuente fue tocando teclas, y como siempre, todas las que movió le salieron bien. Es un auténtico mago de la escena, y nada es por casualidad. Sabe lo que hace, conoce cosas que el resto no.

El gol de Ferran Torres en la prórroga simboliza todo lo que ha crecido el fútbol español en los últimos años. De nuevo dos grandísimas citas ganadas de seguido, como los grandes dominadores de época. España está al mando, y con dos estrellas en el pecho no hay nadie que pueda frenar este éxtasis.