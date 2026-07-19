Inglaterra se lleva el premio de consolación ante Francia en un partido que nadie quería jugar, pero terminó siendo un delirio

Francia

Inglaterra

Diez goles en un partido donde lo único que había en juego era el tercer y cuarto puesto del Mundial. Algo simbólico que, a priori, no atraía ni a ingleses ni a franceses, pero terminaron ofreciendo un espectáculo más que digno [Narración y estadísticas del partido: Francia 4-6 Inglaterra].

No habla muy bien de los dos equipos que el marcador de un partido de fútbol fuese más parecido al de uno de tenis. Ni Inglaterra ni Francia se marchan contentos de Estados Unidos. El objetivo era disputar la final y harán las maletas con las manos vacías.

Se equivocaban quienes sostenían que el partido por el tercer y cuarto puesto de un Mundial no sirve para nada. Sirve, por ejemplo, para bajar definitivamente el telón a la Francia de Didier Deschamps, un equipo construido para dominar el fútbol mundial y que se despide con apenas dos títulos de siete posibles.

Y sirve también para que Kylian Mbappé agrande su legado desde los números: no levantó el trofeo, pero sí alcanzó el Olimpo de los Mundiales al convertirse en el máximo goleador de su historia.

Todo eso ocurrió en un encuentro desatado, liberado de la presión competitiva que suele encorsetar los grandes partidos. Contra todo pronóstico, fue mucho más entretenido de lo que habían anticipado sus protagonistas.

0-4 en 46 minutos

Inglaterra pasó por encima de Francia en una primera mitad que dejó al descubierto el profundo desgaste anímico de los franceses tras la derrota frente a España.

El 0-4 al descanso se convirtió en uno de los marcadores más humillantes de la historia de Francia en una Copa del Mundo. Sin embargo, la reacción de los de Deschamps, impulsada por Mbappé, transformó el segundo acto en un intercambio de golpes frenético y cargado de significado histórico.

QUÉ BONITO ES EL FÚTBOL CUANDO NO LO ENTIENDE NADIE 😍#DAZNMundial pic.twitter.com/0T3qlbLSaA — DAZN España (@DAZN_ES) July 18, 2026

Inglaterra, también herida por su eliminación ante Argentina, saltó al césped con la intención de cerrar el torneo con una alegría, pese a que Tuchel reservó de inicio a Kane y Bellingham.

Declan Rice marcó el camino con un gran gol tras una conducción y más tarde asistió a Konsa en un saque de esquina. Francia era un equipo roto y Bukayo Saka aprovechó el desconcierto para castigar a la defensa gala con dos tantos que hicieron presagiar una goleada de dimensiones históricas.

Pero el partido que nadie quería jugar terminó convirtiéndose en un escenario perfecto para los récords. Mbappé firmó un doblete con el que alcanzó los 22 goles mundialistas y superó a Messi como máximo artillero de la historia del torneo.

Era el objetivo que se había marcado tras caer en semifinales y lo consiguió. También Michael Olise dejó su huella con dos asistencias que elevaron su cuenta hasta las siete, una cifra que supera las seis que firmó Pelé en el Mundial de 1970.

POR FAVOR, QUE NO SE TERMINE ESTE MUNDIAL NUNCA 😍



MBAPPÉ SE REDIME CON UN DOBLETE PARA DESATAR LA LOCURA 🔥#DAZNMundial pic.twitter.com/oZByZPf0ZW — DAZN España (@DAZN_ES) July 18, 2026

Empujada por el impulso de sus propias marcas, Francia llegó incluso a acariciar la remontada en un duelo sin apenas orden, convertido en un espectáculo de ida y vuelta donde las estadísticas seguían escribiendo historia.

Sin embargo, Saka acabó con cualquier esperanza al completar su hat-trick desde el punto de penalti. El broche lo puso Bellingham con un gol antológico que redondeó el triunfo inglés. Inglaterra se marchó con el premio de consolación del tercer puesto; Mbappé, con un récord eterno.