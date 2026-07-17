El descanso de la final del Mundial durará 17 minutos: 11 para las actuaciones de Justin Bieber, Shakira y Madonna

La FIFA ha puesto fin a una de las principales incógnitas que rodeaban la final del Mundial que disputarán este domingo España y Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey: la duración del descanso.

Después de días de especulaciones sobre el impacto del inédito espectáculo musical del descanso, el organismo rector del fútbol ha comunicado a ambas federaciones que el descanso será de 17 minutos, dos más de los 15 fijados en el reglamento.

La decisión supone un importante cambio respecto a las informaciones que apuntaban a un entretiempo cercano a la media hora, siguiendo el modelo de la Super Bowl estadounidense.

La FIFA ha querido zanjar esas dudas trasladando a España y Argentina que el tiempo añadido será mínimo y que el desarrollo deportivo del encuentro apenas se verá alterado.

El gran atractivo del descanso será el primer espectáculo musical de medio tiempo en la historia de una final de la Copa del Mundo. La actuación, dirigida artísticamente por Chris Martin, líder de Coldplay, contará con la participación de Shakira, Madonna y Justin Bieber.

Además, también estarán otros artistas invitados dentro de una producción impulsada por FIFA y Global Citizen con fines benéficos. El bloque musical tendrá una duración aproximada de once minutos, muy inferior a los 30 que se habían especulado durante los últimos días.

Un tiempo para preparar el terreno

Los alrededor de seis minutos restantes del descanso se destinarán a las operaciones logísticas necesarias para instalar y retirar el escenario sobre el terreno de juego, además de las tareas habituales de mantenimiento del césped, entre ellas el riego de la superficie.

Este último aspecto había despertado cierta preocupación en el entorno de la selección española, ya que en varios encuentros disputados durante el torneo en el MetLife Stadium el terreno de juego ha presentado un aspecto especialmente seco, ralentizando la circulación del balón y condicionando el ritmo de juego.

Luis de la Fuente dando instrucciones durante la pausa de hidratación de la primera parte. Reuters

Donde no habrá cambios será en las pausas de hidratación. La FIFA mantendrá el protocolo aplicado durante todo el campeonato debido a las elevadas temperaturas registradas en buena parte de los partidos.

Así, el árbitro detendrá el juego en dos ocasiones, una en cada tiempo, para permitir que los futbolistas repongan líquidos, una medida que ya ha sido habitual a lo largo del Mundial y que volverá a formar parte del desarrollo de la gran final.