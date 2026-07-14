El desastre de LaLiga con el calendario tras el Mundial: la primera jornada se celebrará con 4 partidos aplazados

LaLiga quería arrancar la nueva temporada como si nada hubiera pasado. Pero el calendario no entiende de deseos y el Mundial lo ha dejado todo patas arriba.

El resultado: una primera jornada de La Liga 2026/27 desfigurada, con cuatro partidos aplazados, equipos que jugarán la segunda jornada antes de completar la primera y una sensación de improvisación que contrasta con el discurso de planificación y modernidad de la organización.

La decisión clave es mantener el fin de semana del 15 de agosto como fecha de inicio del campeonato. Ese era el escenario previsto desde el sorteo del calendario: arrancar justo un mes después de las semifinales del Mundial para no retrasar en exceso la competición doméstica, proteger los contratos televisivos y encajar a duras penas las competiciones europeas y la Copa.

LaLiga ha preferido no tocar esa casilla inicial del puzzle; ha elegido empezar sí o sí ese fin de semana, aunque eso supusiera asumir un arranque a medias, sin todos los partidos de la primera jornada disputándose en las mismas fechas.

Sobre el papel, el argumento es claro: respetar el descanso de los jugadores que llegan de las semifinales del Mundial.

Los clubes con más internacionales pidieron margen para no tener que poner en marcha a sus futbolistas apenas unos días después de terminar un torneo que se decide por detalles, por cargas de minutos al límite y por un estrés competitivo altísimo.

LaLiga ha recogido esa demanda y ha trasladado varios partidos de la jornada 1 a días laborables posteriores, cuando esas plantillas ya han recuperado parte del tono físico y mental.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas. Europa Press

El problema está en la forma. El campeonato empieza con una jornada inaugural sin sus principales focos: los grandes partidos de Real Madrid, Barcelona, Atlético y otros clubes con presencia en las semifinales.

La primera jornada arranca el sábado 15 con un Alavés‑Getafe, convertido por necesidad en partido inaugural de la temporada, y con un Sevilla‑Rayo como segundo duelo del día en horario nocturno.

Al día siguiente se completan los encuentros de los equipos menos afectados por el Mundial, entre ellos un Celta‑Osasuna que estuvo sobre la mesa para aplazarse pero que finalmente se mantiene ese domingo por decisión del club vigués, que prefiere no cargarse de partidos entre semana más adelante.

Cuatro duelos de alto impacto se salen de la foto de la jornada inaugural. El Atlético‑Málaga se desplaza al miércoles 19 de agosto por deseo expreso del club rojiblanco, que la semana siguiente no puede usar el Metropolitano por conciertos.

HORARIOS | Consulta cuándo se jugarán los encuentros de la primera jornada de #LALIGAEASPORTS.



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El Valencia‑Betis se reprograma para el martes 25, en horario de noche. El Real Madrid‑Real Sociedad pasa al miércoles 26, también en franja nocturna, y el Barcelona‑Athletic se coloca el jueves 27, cerrando esa especie de 'segunda tanda' de la jornada 1.

Es decir: cuatro partidos de la primera jornada se disputan fuera de la primera jornada entendida como fin de semana inaugural.

Madrid y Barça debutan en la jornada 2

La decisión genera además un efecto colateral difícil de explicar al aficionado: varios equipos van a disputar la segunda jornada antes que su partido aplazado de la primera.

HORARIOS | Estos son los partidos que se jugarán durante la jornada 2 de #LALIGAEASPORTS.



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La jornada 2 arranca el jueves 20 con un Rayo‑Alavés y se extiende hasta el domingo con el resto de encuentros, ya sin aplazamientos por el Mundial. Eso implica que clubes como Atlético, Valencia, Betis, Madrid o Barça jugarán su segundo partido de Liga mientras siguen con el debut liguero pendiente de resolución entre semana.

La clasificación se empezará a construir con casillas vacías, con duelos de jornada 1 que se recuperan con la jornada 3 ya asomando, y con la sensación de que la competición se desordena nada más empezar.

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La tercera jornada, fijada para el último fin de semana de agosto, pretende devolver cierta normalidad.

El Madrid recibe al Málaga en casa en ese tercer capítulo del calendario, el Barcelona se mide al Rayo en el Camp Nou y el resto de la jornada se reparte de forma tradicional entre viernes, sábado y domingo. Para entonces ya se habrán jugado todos los partidos aplazados de la jornada 1.