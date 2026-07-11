Francia se ve "ligera" favorita y mira al juego sucio "inteligente" de España: "Hay que soportar las interrupciones"

Los grandes medios franceses describen el Francia-España del Mundial como un choque de gigantes marcado por el respeto a la Selección, un poso de desconfianza histórica y un ligero optimismo francés sustentado más en el estatuto que en el juego.

En la prensa francesa, la semifinal aparece dibujada como "un duelo de gigantes" en el que la España campeona de Europa se coloca en el camino de una Francia que aspira a una tercera final mundial consecutiva.

Le Figaro sitúa el cruce en el corazón del relato nacional: el 14 de julio, día de fiesta, los Bleus pueden ofrecer "un regalo monumental" al país si superan a una Selección que "se interpone en su ruta".

A esa dimensión simbólica se suma un dato clave que recuerdan Le Parisien y otros medios: España se ha convertido en "la bestia negra" de Francia en el siglo XXI, con siete victorias en once enfrentamientos.

El juego sucio "inteligente"

L'Équipe aporta un análisis táctico centrado en cómo defiende España, preguntándose si "hacer falta es el primer recurso" de la Selección cuando pierde el balón.

El diario detalla la agresividad organizada del equipo de Luis de la Fuente tras pérdida, valorando esas infracciones como "faltas inteligentes" destinadas a cortar las transiciones rivales sin exponerse a expulsiones.

Ese patrón se vincula directamente al partido contra Bélgica, donde España gestionó sus momentos de sufrimiento interrumpiendo el juego, y se presenta como un desafío para una Francia que necesitará, según el texto, "soportar las interrupciones" para imponer su talento ofensivo.

Cuentas pendientes

Le Figaro enmarca el encuentro como una especie de ajuste de cuentas deportivo, destacando que para los Bleus existe "un asunto que resolver" con España.

El medio recuerda los últimos grandes torneos donde la Selección ha eliminado o castigado a Francia y coloca la semifinal del Mundial en continuidad con esa serie reciente.

Mbappé celebra su gol ante Marruecos. REUTERS

El relato subraya que superar a España no solo abriría la puerta a la final, sino que permitiría a Francia inscribirse definitivamente junto a Alemania y Brasil en la lista de selecciones con una secuencia de finales consecutivas "digna de los grandes imperios futbolísticos".

Ligero favoritismo francés

Desde RMC Sport, la mirada es la de Daniel Riolo, que concede a Francia un "ligero ventaja" sobre España, cifrada en un "55-45" a favor de los Bleus.

Riolo sostiene que, "sobre el papel", Francia parte por delante gracias a la solidez global del bloque y a su experiencia repetida en partidos de este nivel.

Al mismo tiempo, advierte de la amenaza de una Selección que llega con inercia positiva y una identidad de juego clara, señalando que la semifinal se juega en los detalles y que el favoritismo francés es más cosa de estatus que evidente sobre el césped.

Las estadísticas, contra Francia

Le Parisien refuerza el tono de prudencia con un texto centrado en "las estadísticas que no hablan en favor de los Bleus" antes de la semifinal.

El diario recuerda que España es, en Europa, el único rival con más del 50% de victorias ante Francia en el siglo XXI, y que los tricolores "apenas consiguen marcar más de un gol" cuando se enfrentan a la Selección o a otros campeones continentales.

Además, se pone el foco en la producción ofensiva reciente: varios medios, apoyándose en datos de Opta, subrayan que la Francia de ciclo actual ha encadenado partidos grandes "sin marcar en jugada", dependiendo de penaltis y goles en propia puerta, mientras que España presenta el mejor porcentaje de triunfos entre las grandes selecciones europeas.

Respeto e inquietud

En conjunto, la prensa francesa construye un relato donde España aparece como un adversario tan respetado como temido: equipo que defiende "a golpe de falta inteligente", que se ha convertido en "bestia negra" histórica y que llega al Mundial con una dinámica de resultados superior.

Francia mantiene la etiqueta de favorita por estatuto, plantilla y trayectoria, pero incluso las voces más optimistas introducen matices y porcentajes que hablan de una confianza condicionada por los datos y por el recuerdo fresco de las derrotas recientes ante la Roja.