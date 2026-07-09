Gavi quiere una revancha si España está en semifinales del Mundial: "Me pediría a Marruecos por lo de Qatar"

La selección española afronta los cuartos de final con la confianza por las nubes. El vestuario transmite tranquilidad ante una Bélgica que llega tras golear a Estados Unidos.

Gavi fue uno de los tres futbolistas que compareció ante los medios. El centrocampista dejó claro cuál es el mayor valor del equipo: "Estamos muy unidos y es de lo mejor que tenemos, eso y saber que los que no juegan también ganan partidos".

Además, para el jugador del FC Barcelona, cada integrante de la convocatoria tiene la responsabilidad de aportar: "Hay que representar al país desde la unión y aportando cada uno su granito de arena".

Gavi también habló sobre el papel de favorito que tiene España en este Mundial: "No me gusta hablar de eso. Bélgica tiene magníficos jugadores. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo muy bien".

Y si eso se consigue, la Selección podrá avanzar a las semifinales del torneo. Y de poder elegir, el rival para el español está claro: "Francia y Marruecos son dos equipos grandísimos, pero diría Marruecos porque nos eliminaron en Qatar".

Gavi. Europa Press

Un enfrentamiento que repetiría los octavos de final del anterior Mundial y que podría ser una revancha para el conjunto español.

Su papel en el equipo

Pese a no haber disputado muchos minutos durante el Mundial, Gavi tiene claro su objetivo: "Yo venía a ganar el Mundial".

Y es que es sabedor de la dificultad que existe para poder entrar en el once titular pero eso no supone un problema para él: "Todos queremos jugar más, pero lo que de verdad importa es ganar el Mundial. El míster sabe que puede contar conmigo para lo que quiera".

Aun así, sigue trabajando para ser clave en lo que resta de campeonato y no ha tirado la toalla: "Claro que espero ser importante en el Mundial".

A lo que hay que sumar el gran deseo que tiene: "Siempre he soñado con marcar de chilena en la final del Mundial. Sueño con hacer el gol del título".

También tiene claro contra quien quiere hacer esa gran hazaña: "Me gustaría contra Argentina por Messi".

Algo muy complicado de conseguir pero que Gavi puede hacerlo gracias a su trabajo y constancia.

Gavi durante un partido con el FC Barcelona Europa Press

Y es que Gavi es un ejemplo de superación. Superar una lesión tan grave como la que ha sufrido y hacerlo de la forma en la que lo ha hecho ejemplifica la gran fortaleza que tiene el jugador.

Que además solo piensa en el bien conjunto y no en el individual: "Yo intento pensar siempre en el bien del equipo, juegue o no".