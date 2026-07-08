Suiza se impone a Colombia en la tanda de penaltis y se verá las caras con Argentina en los cuartos de final del Mundial

Rubén Vargas se convirtió en el héroe helvético para llevar a los suyos a cuartos por primera vez desde 1954.

Suiza 0

0 Colombia

Argentina ya conoce su rival en los cuartos de final del Mundial. Será Suiza, quien se impuso a Colombia en la tanda de penaltis después de un partido con muy poco brillo por parte de ambos equipos (0-0).

Rubén Vargas acabó siendo el héroe de la noche. El sevillista asumió la responsabilidad en el quinto penalti. Y no perdonó. Disparó a su lado derecho y engañó a Vargas para guiar a los suyos hacia los cuartos 72 años después.

Suiza se verá de nuevo las caras con Argentina como ya lo hicieron en Brasil 2014. Aquella vez fue en los octavos de final y la moneda cayó del lado de la Albiceleste.

¡SUIZA ES CUARTOFINALISTA DEL MUNDIAL! 🇨🇭 ¡COLOMBIA FALLÓ DOS PENALTIS, VARGAS MARCÓ EL DECISIVO... Y ARGENTINA YA TIENE RIVAL! 💥



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Combate nulo

Conscientes del premio que suponía ganar el partido, tanto Colombia como Suiza ofrecieron una imagen algo timorata durante los primeros 45 minutos. El balón circuló con poca velocidad en ambos bandos dejando una estampa muy pobre en el primer asalto.

Y es que las ocasiones brillaron por su ausencia. De hecho, un disparo de Puerta desde el pico del área que se topó con una gran mano de Kobel y un remate de Rieder que obligó a estirarse a Vargas, fueron lo único reseñable de un primer acto que no fue otra cosa más que un combate nulo.

Kobel realiza una estirada en un remate de Colombia. REUTERS

A Colombia le faltó la chispa de otras noches. Quizá por el virus que ha afectado a varios miembros de la plantilla o simplemente porque Néstor Lorenzo decidió optar por un plan más conservador, consciente de todo lo que había en juego.

Luis Díaz, James, Embolo, Xhaka... ninguna de las estrellas que se plantaron sobre el césped del BC Place Vancouver fue capaz de brillar con luz propia y ofrecer algo diferente para desatascar un choque totalmente igualado. Pero por lo bajo.

Tras el paso por los vestuarios Colombia decidió imprimir una marcha más a su juego y poco a poco se hizo dueño del juego. Los cafeteros se activaron, comenzaron a ganar segundas jugadas, llegaron por banda y lograron que Suiza reculara unos metros y dejara de ser una amenaza.

Luis Díaz, durante el partido contra Suiza. REUTERS

Luis Díaz probó a Kobel en el 61' y Luis Suárez perdonó una acción muy clara apenas dos minutos después al contactar mal su remate.

Sin embargo, no fue más que un espejismo. Los cambios no le sentaron bien al cuadro sudamericano que fue incapaz de generar ocasiones. Lo mismo ocurrió con Suiza, quien pareció haber firmado la prórroga desde el minuto 1.

Punto fatídico

El guion no cambió demasiado en el tiempo extra. Si bien es cierto que Kobel y Vargas tuvieron que ponerse el mono de trabajo en dos ocasiones, ni los colombianos ni los suizos fueron capaces de evitar lo que parecía inevitable durante todo el partido: que el pase a cuartos se decidiera en la tanda de penaltis.

Quintero y Xhaka no perdonaron, pero sí que lo hizo Davinson Sánchez con un disparo seco al centro que tocó en el larguero y botó en la línea. Fue la primera ventaja para Suiza, que vio como se le esfumaba tras un lanzamiento a las nubes de Akanji.

Davinson Sánchez y Cucho Hernández ❌



Los dos penaltis fallados que dejan a Colombia fuera del Mundial 🇨🇴#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/4YF9DvLlSP — DAZN España (@DAZN_ES) July 7, 2026

Un error que acabó solventándose en el siguiente disparo. Cucho Hernández asumió la responsabilidad, pero Kobel adivinó sus intenciones y blocó el esférico.

Itten volvió a poner por delante a los helvéticos, Luis Díaz mantuvo un halo de esperanza a Colombia, pero Vargas no perdonó con toda la presión bajo sus pies y selló el billete de Suiza a los cuartos de final 72 años después.