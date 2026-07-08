París se prepara para una noche de máxima tensión por el Francia-Marruecos: drones y un amplio despliegue policial

París se prepara para una noche de máxima vigilancia con motivo del enfrentamiento entre Francia y Marruecos en los cuartos de final del Mundial. Con el recuerdo aún presente de los incidentes registrados en el Mundial de Catar 2022, las autoridades francesas han diseñado un amplio dispositivo de seguridad para evitar altercados y garantizar el normal desarrollo de una jornada que se espera multitudinaria.

Según informó Le Parisien, la Prefectura de Policía ha autorizado el despliegue de drones de vigilancia que sobrevolarán distintos puntos de la capital a partir de las 21:00 horas de este jueves, una hora antes del inicio del encuentro.

El objetivo es supervisar en tiempo real las zonas de mayor concentración de aficionados y facilitar una rápida intervención en caso de incidentes.

París se blinda de cara al partido entre Francia y Marruecos del Mundial.

El operativo también contempla la prohibición del uso de material pirotécnico y fuegos artificiales, además de un importante refuerzo policial en los puntos más sensibles de la ciudad.

Las medidas buscan evitar que una celebración deportiva pueda derivar en episodios de violencia o vandalismo, como ya ocurrió hace menos de cuatro años.

El antecedente más inmediato se remonta al 14 de diciembre de 2022, cuando Francia derrotó a Marruecos por 2-0 en las semifinales del Mundial de Catar. A pesar del ambiente festivo que rodeó el partido, la noche terminó marcada por numerosos altercados en distintos puntos del país.

Según el balance oficial de las autoridades francesas, se practicaron más de 260 detenciones, de las cuales 167 tuvieron lugar en París. Los enfrentamientos con la policía, los actos vandálicos y los disturbios registrados en varias ciudades obligaron entonces a una amplia movilización de las fuerzas de seguridad.

Con ese precedente muy presente, la capital francesa ha decidido reforzar aún más las medidas de prevención. Los Campos Elíseos, escenario habitual de las celebraciones deportivas y también epicentro de los disturbios registrados durante las últimas celebraciones del PSG, permanecerán especialmente protegidos durante toda la jornada.

Algunos comercios han optado incluso por proteger sus escaparates con paneles para minimizar el riesgo de posibles daños o saqueos.

Asimismo, las autoridades han ordenado el cierre de varias estaciones de metro situadas en las inmediaciones de la avenida para limitar las aglomeraciones. Se han cortado líneas de metro dentro de un dispositivo que pretende reducir la presión en las zonas donde previsiblemente se concentrarán miles de aficionados tras el encuentro.

Disturbios en Francia tras el partido ante Marruecos en 2022. Captura de redes sociales

De forma paralela a los cortes en el metro, la Prefectura ha emitido decretos específicos para limitar el uso de elementos potencialmente peligrosos.

Las autoridades han prohibido con efecto inmediato el transporte de carburante en bidones y otros recipientes durante los días 9 y 10 de julio en París y los departamentos limítrofes.

Además, han endurecido las restricciones sobre el uso, la posesión y el transporte de material pirotécnico y fuegos artificiales. Aunque ya estaban previstas limitaciones con motivo de la Fiesta Nacional del 14 de julio -vigentes entre el 13 y el 15 de julio-, las órdenes que permanecerán en vigor hasta el 20 de julio aluden expresamente al posible avance de las selecciones de Francia y Marruecos en el torneo, con el objetivo de prevenir un escenario de alto riesgo de alteraciones del orden público.