Haaland firma la mayor gesta de Noruega en los Mundiales y acaba con el sueño de la Brasil de Ancelotti y Vinicius

Brasil

Noruega

El sueño de Noruega en el Mundial sigue vivo y el de Brasil está muerto. La selección nórdica jugará por primera vez los cuartos de final gracias a un sensacional doblete de Haaland que certificó la caída de la pentacampeona. [Narración y estadísticas: Brasil 1-2 Noruega]

Brasil mandó durante casi todo el partido, pero Nyland frustró una y otra vez sus intentos. El portero noruego paró un penalti a Guimaraes y un mano a mano a Endrick. Vinicius, que hasta ahora venía haciendo Mundial destacado, estuvo menos eléctrico y no pudo levantar a su país.

La falta de intensidad brasileña contrastó con la de Noruega, o la de Haaland, concretamente. Estuvo poco participativo hasta que en el 79' sacó un poderoso cabezazo y once minutos después, en el 90', despachó a los de Ancelotti desde fuera del área. Dos arreones de absoluta estrella para igualar a Messi y Mbappé en la carrera por la Bota de Oro (7 goles) y hacer historia para su país.

Haaland se abraza con Vinicius tras el Brasil - Noruega del Mundial. Reuters

El arranque puso contra las cuerdas a Brasil. A los tres minutos, el centrocampista Patrick Berg celebraba el primer gol del partido. Los de Ancelotti se salvaron por la campana. O mejor dicho por un ajustado fuera de juego de Sörloth en mitad de una fantástica jugada colectiva.

Tras el susto, dado por ese ataque nórdico tan dinámico que comanda Odegaard, Brasil se hizo con el control y rápidamente se posicionó en el otro lado de la historia. Un penalti le facilitaba el camino para adelantarse en el marcador.

Lo provocó el exatlético Matheus Cunha. Se lo comió, inexplicablemente, el colegiado Ismail Elfath, pero le llamaron desde el VAR para rectificar. Lo hizo el estadounidense, pese a las quejas de Noruega por una falta previa, y Vinicius cogió el balón. Pero el madridista no lanzó. Fue Bruno Guimaraes y, tras un disparo mediocre, falló. Lo paró Nyland.

No fue la única vez que salvó a los noruegos el portero que hace unos días acabó su contrato con el Sevilla. El peligro de la Canarinha se concentró en la izquierda, con Vinicius y Martinelli, y varias veces más rozó el gol en la primera parte el conjunto de Brasil.

El penalti parado por Nyland a Bruno Guimaraes. Reuters

Noruega, por su parte, buscó sorprender a la contra. Odegaard tuvo dos. Una que estrelló en el lateral de la red y otra que le sacó Alisson. Esta segunda, en el descuento, fue muy peligrosa y vino de una pugna ganada por Haaland a Gabriel y Marquinhos que dejó suelto el balón para la estrella del Arsenal.

Sin goles, el partido se marchó al descanso. Curioso lo de Haaland, el jugador con menos toques que cualquier otro jugador en la primera mitad contra Brasil (10), pero también el único noruego en crear una oportunidad de gol.

Solbakken hizo un doble cambio para la segunda parte: quitó a sus dos extremos, Sörloth y Nusa, para meter a Oscar Bobb, un encarador nato para la banda derecha, y a Schjelderup. Brasil mantuvo su plan, con Neymar todavía en el banquillo.

Hasta el minuto 58 no hizo ningún cambio Ancelotti y fue la entrada de Endrick por Cunha. Apenas unos segundos tardó el delantero de 19 años en tener la ocasión más clara del partido hasta ese momento. Vinicius le lanzó con el exterior un brillante balón a la carrera y el ariete falló en el mano a mano con Nyland.

Endrick, tras fallar una ocasión clara contra Noruega. Reuters

Brasil ganó colmillo con la entrada de Endrick y los minutos siguientes capitalizó las ocasiones de peligro. Ancelotti, además, quiso añadir más talento al partido metiendo a Neymar, en el 68', por Martinelli. También salió Danilo Santos, centrocampista, por Rayan, extremo, para no perder el equilibrio.

Pasada la última pausa de hidratación, con sólo 20 minutos por delante, se notó el respeto al partido que tenían dos selecciones que no querían despedirse en Nueva York del Mundial. Decidió asumir menos riesgos Brasil, con un hombre más en el mediocampo, y Noruega volvió a merodear la zona de Alisson.

Haaland, el devorador

Esa valentía nórdica tendría premio. A las puertas del minuto 80, Schjelderup puso un centro perfecto. Era inexplicable que Noruega no hubiera utilizado más este recurso. Porque a anticiparse, a saltar con poderío y a cabecear con potencia y precisión no hay quien gane a Erling Haaland.

El cabezazo de Haaland en el 0-1 de Noruega ante Brasil. Reuters

El delantero del City se elevó, superó a Gabriel y de un testarazo batió a Alisson. A diez minutos del final era casi una sentencia de muerte para una Brasil que priorizó minimizar daños a buscar el gol y acabó noqueada.

La Canarinha trató de reaccionar. Con tanta estrella en el campo no había imposibles. Aunque Nyland se empeñó en desesperar a los brasileños. El ex del Sevilla se reservó para el final su mejor parada: un mano que desvió al palo un sorpresivo disparo de Endrick.

Pero la bestia Haaland ya había despertado. El ariete todavía tenía un martillazo más, a lo Thor, y once minutos después de abrir el marcador, en el 90', decidió que el partido se terminaba ahí.

Con un zapatazo, destrozó toda ilusión que podía haber en el lado de la pentacampeona. Un zapatazo inalcanzable para Alisson y que desataba la euforia vikinga.

El disparo desde fuera del área de Haaland en el gol del 0-2. Reuters

Con dos goles de desventaja, el descuento de siete minutos era insuficiente para Brasil. Perdió los nervios Neymar, que vio la amarilla y se despidió del que probablemente sea su último Mundial con una nueva decepción. En el 100', con el tiempo cumplido, marcó de penalti un gol intrascendente.

No podrá levantar ese trofeo con el que tanto soñó. Tampoco Vinicius, al que sí le quedarán más oportunidades, pero esta Brasil, a pesar de Ancelotti, sigue necesitando una revolución. Noruega, en cambio, es libre de fantasear con lo que quiera. Este grupo de nórdicos ya es historia de los Mundiales.

Los jugadores de Brasil, abatidos tras caer eliminados a manos de Noruega. Reuters

Brasil 1-2 Noruega

Brasil: Alisson; Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Douglas Santos; Gabriel Martinelli (Neymar, m.68), Casemiro, Bruno Guimarães (Ederson, m.79); Rayan (Danilo Santos, m.68), Matheus Cunha (Endrick, m.58) y Vinícius Júnior.

Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson (Fredrik Aursnes, m.64), Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe (Leo Ostigard, m.90+5); Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard; Antonio Nusa (Andreas Schjelderup, m.46), Alexander Sørloth (Oscar Bobb, m.46) y Erling Haaland.

Goles: 0-1, m.79: Haaland. 0-2, m.90: Haaland. 1-2, m.90+10: Neymar, de penalti.

Árbitro: Ismail Elfath (EE.UU.). Amonestó al brasileño Neymar (m.90+6)

Incidencias: eliminatoria de los octavos de final del Mundial 2026, jugado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (EE.UU.), ante 80.663 espectadores, lleno, según la FIFA.