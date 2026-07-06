Cristiano Ronaldo, leyenda o limitación para Portugal: su cuenta pendiente con España en los Mundiales

El de esta noche no será un partido más para nadie: ni para España, ni para Portugal... y mucho menos para Cristiano Ronaldo. A sus 41 años, está disfrutando de su última Copa del Mundo, así lo ha reconocido en la rueda de prensa previa al partido: "Disfrutar al máximo del que (una pequeña pausa) será mi último Mundial, ojalá que no sea este mi último partido".

Cuando a las 21:00 horas eche el balón a rodar en el Dallas Stadium, la presión será máxima para él. Nunca cesa el debate en torno a su figura. Es el precio de ser uno de los mejores jugadores de la historia. Lleva tres goles, pero la exigencia y la expectativa es máxima.

Ante España, en el denominado 'derbi ibérico', Cristiano puede dar un paso más de cara a agrandar su leyenda o puede provocar el estallido de sus detractores, que aguardan pacientes a un mal partido que elimine a Portugal del Mundial y volcar sobre él toda la crítica.

El debate sobre el portugués permanece latente desde hace un tiempo. Su marca mundial de goles le confiere un halo de protección y jerarquía que tiembla por el rendimiento real del futbolista sobre el campo.

Ante Uzbekistán se convirtió en el primer jugador en la historia en marcar en seis Mundiales distintos. Lo logró en 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y también lo ha hecho en este 2026.

Con 41 años ha logrado anotar el doblete más veterano en una Copa del Mundo. Además, es el segundo goleador más mayor de la historia de los Mundiales solo por detrás de Roger Milla, de Camerún, que anotó con 42 años y 39 días.

No obstante, es precisamente la edad la que pesa sobre el delantero, que basaba su capacidad goleadora en sus acciones explosivas. Como pesa también el lento ritmo de juego al que se ha acostumbrado desde que firmara por el Al Nassr en 2023.

Cristiano Ronaldo celebra uno de los goles marcados ante Uzbekistán. Reuters Reuters

El tema físico no es un problema, o al menos Roberto Martínez no lo ve así. "Para Cristiano no es un problema jugar los 90 minutos". De hecho, a excepción del cambio ante Croacia, el '7' de Portugal jugó todos los partidos completos ante la República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia.

Y es que Cristiano da mucho más de lo que quita. "Es nuestro delantero más absoluto, el jugador que hace carreras hacia el área. Él está acostumbrado a estar en el lugar correcto en el momento adecuado", salió en su defensa su seleccionador.

Su balance frente a España

Sacarle del área será la difícil misión que tendrán los hombres de Luis de la Fuente, y es que España ya sabe cómo se las gasta 'El Bicho', lo han sufrido en sus propias carnes.

Aunque ha disputado diez partidos contra España, el historial goleador de Cristiano Ronaldo destaca por una efectividad concentrada en los momentos de mayor tensión.

De los cuatro goles que ha anotado ante el combinado español, tres de ellos llegaron en una misma noche histórica durante el Mundial de Rusia 2018, donde un hat-trick suyo rescató un empate 3-3 para los lusos.

No obstante, a tenor de los resultados en los seis Mundiales que ha disputado, Cristiano buscará esta noche eliminar por primera vez a España.

El portugués jugará su undécimo clásico ibérico ante España. Su balance en los diez anteriores no le es muy favorable porque solo ha ganado dos, empatando cinco y perdido tres.

Ese póker de goles convierte a España en la gran potencia europea a la que más ha conseguido marcar, cifra solo superada ante rivales menores como Luxemburgo, Hungría o Suecia.

Además, el partido supondrá un récord porque ningún futbolista portugués ha disputado tantos enfrentamientos contra España con la selección absoluta portuguesa en la era moderna.

2006.

2010.

2014.

2018.

2022.

2026.



NADIE HA MARCADO EN TANTOS MUNDIALES. ESTE 'SIU' ES HISTORIA DE LAS COPAS DEL MUNDO 🔥#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/r0rU0NZMNg — DAZN España (@DAZN_ES) June 23, 2026

Ronaldo se ha medido a seis generaciones distintas de la selección española: desde la de Raúl y Casillas hasta la de Lamine Yamal, Pedri y Nico Williams. Además de a cinco seleccionadores españoles: Iñaki Sáez, Luis Aragonés, Vicente del Bosque, Fernando Hierro, Luis Enrique y Luis de la Fuente.

El duelo de Dallas aparece señalado en rojo en la hoja de ruta de ambas selecciones. No es un partido más: es un cruce cargado de historia reciente, cuentas pendientes y objetivos mayores.

Portugal llega con la motivación de romper una barrera que se ha resistido durante décadas, ya que nunca ha logrado derrotar a España en un Mundial. Cada enfrentamiento mundialista entre ambos ha dejado al conjunto luso con la sensación de oportunidad perdida y con el deseo de cambiar por fin el relato.

Por parte de España, la cita también tiene un componente emocional evidente. La derrota en la final de la Nations League disputada sigue muy presente. Los de Luis de la Fuente ven en este encuentro la posibilidad de reivindicarse, recuperar sensaciones y demostrar que su candidatura para ganar este Mundial es cada vez más fuerte.

Con ese trasfondo, el choque de Dallas será un pulso entre dos selecciones vecinas que se conocen a la perfección, entre una Portugal decidida a derribar un viejo muro y una España empeñada en cerrar una herida reciente. El morbo lo pone el futuro de Cristiano. La cuenta atrás ha comenzado.